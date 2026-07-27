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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.26 11:00

В 2026 году на ремонт дорог, тротуаров и перекрестков Ленинского округа Мурманска направлено больше 381 млн рублей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в конце прошлой недели во время объезда Ленинского административного округа губернатор Мурманской области Андрей Чибис осмотрел объекты социальной, спортивной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Глава региона проверил темпы ремонтных работ, пообщался с жителями и руководством учреждений, а также поставил ряд дополнительных задач по благоустройству.

Первый объект – детский сад №73 на улице Павлика Морозова. В учреждении завершается капитальный ремонт, который стартовал в июне 2026 года. Андрей Чибис осмотрел обновленную кровлю, фасад здания и инженерные сети.

Как доложили главе региона, работы по ремонту крыши уже завершены, на фасаде смонтирован каркас под металлокассеты, уложен утеплитель, ведутся работы по отделке откосов и ремонту крылец. Внутри помещений полностью выполнена замена систем отопления, водоснабжения и освещения, завершается установка систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Для воспитанников уже закуплена новая мебель для групповых, спортивного и музыкального залов.

Особое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории. В рамках инициативного проекта «На Севере – твой проект» ведутся работы по асфальтированию ясельной и спортивной площадок, устанавливается игровое оборудование и монтируется освещение.

Все работы планируется завершить к 15 августа, чтобы уже 1 сентября 2026 года обновленный детский сад смогли посещать маленькие северяне.

«Мы заходили с вами в детский сад. Видно, что работы идут активно. Это очень важно для Ленинского округа — одного из самых густонаселенных в городе», — отметил губернатор.

Далее Андрей Чибис посетил площадку строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на улице Адмирала Флота Лобова. Объект возводится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и народной программы «На Севере-жить!».

ФОК будет состоять из модулей административно-бытового назначения, раздевалок и универсального спортивного зала, приспособленного для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и гандболом. Строительство рядом с действующим спорткомплексом «Авангард» позволит создать мощный многопрофильный спортивный кластер.

В рамках объезда глава региона осмотрел ход капитального ремонта фасадов и крыш домов №№1 и 5 по улице Лобова, где работы выполняет Фонд капитального ремонта. Процент готовности объектов оценивается в 15%, завершение ремонта запланировано на 2027 год.

«В этом году особое внимание уделяется не только центру Мурманска, но и отдалённым районам. В Ленинском округе ремонтные работы ведутся сразу на нескольких десятках домов, а также на улично-дорожной сети. В 2026 году на ремонт дорог, тротуаров и перекрестков направлено больше 381 млн рублей. «Авангард» хорошо обновляется, дороги приводят в порядок, фасады делаются активно. Мы в этом году ушли в наши районы, в том числе на улицу Лобова — там делается порядка 10 домов. Несмотря на все сложности с логистикой, подрядчики идут с опережением, и это не может не радовать», — прокомментировал Андрей Чибис.

В Мурманской областной детской клинической больнице губернатор обсудил с главным врачом Екатериной Сулимой вопросы благоустройства сквера на территории учреждения. По итогам общения с пациентами и осмотра палат Андрей Чибис поручил проработать дополнительные меры для создания более комфортной среды для детей, проходящих длительное лечение.

«Классно, что все отмечают историю с врачами и доброе отношение — это самое главное. Но есть вопросы, которыми по больнице нужно дополнительно заняться. Соответствующий набор задач министр здравоохранения поставит в ближайшее время», — сказал губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Ленинский административный округ является крупнейшим в Мурманске. Здесь расположено 706 многоквартирных домов. В 2026 году в округе активно ведутся работы по программе капремонта, расселению аварийного жилья, а также реализуются инициативные проекты по благоустройству в рамках программы «На Севере — твой проект».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571657/#&gid=1&pid=60

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