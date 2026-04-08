«Единство народов — сила России!»: «Научка» приглашает на «Библионочь»
Мурманская область. Арктика (16+)08.04.26 13:00

В 2026 году не стоит ожидать возобновления рекордных темпов роста зарплат, однако высокий уровень оплаты труда в отраслях-лидерах сохранится

В 2025 году зарплатный фонд, рассчитанный на основе данных Федеральной налоговой службы России, вырос на 16% (на 27% - в 2023 году и 22% - в 2024 году) и достиг 74 трлн рублей. Несмотря на снижение темпов, прирост в абсолютном выражении составил 10,2 трлн рублей, что по-прежнему сопоставимо с результатами 2023-2024 годов - 11,3 трлн рублей и 11,5 трлн рублей соответственно. Об этом говорится в новом исследовании рейтингового агентства НКР по рынку труда.

Как отмечает «Российская газета», несмотря на исторически низкий уровень безработицы и сохраняющийся кадровый голод, наблюдаются первые признаки охлаждения рынка труда и выхода динамики ФОТ на плато, отмечается в исследовании. Прошлогодние стимулы в виде госзаказа для металлургии и машиностроения, благодаря которому в этих отраслях существенно выросли зарплаты персонала, а также переток кадров из смежных отраслей, постепенно исчерпали себя.

Сохраняет своё влияние на рынок труда фундаментальный фактор возрастной структуры трудоспособного населения России, обусловленный демографической ямой 1990-х годов.

Большинство отраслей-чемпионов в 2024 году относилось к секторам, получившим максимальную отдачу от роста госзаказа: металлургия, машиностроение и производство оборудования. По итогам 2025 года снижение темпов прироста ФОТ (в ряде случаев многократное) затронуло практически все секторы из списка лидеров 2024 года. Сохранить первенство смогли только легковое такси, гостиничный бизнес и производство одежды, где динамика ФОТ сопоставима со значениями 2024 года. Появление в списке сектора спорта, отдыха и развлечений указывает на то, что фактор внутреннего туризма по-прежнему сильно влияет на сферу услуг. Прирост ФОТ в финсекторе составил лишь 1% в 2025 году по сравнению с впечатляющими 25% в 2024-м. Исключением стало страхование, где ФОТ вырос на 39%.

Если в 2024 году наибольший прирост зарплат демонстрировали промышленные регионы, то в 2025 году лидерами в большинстве стали регионы-аутсайдеры с низким уровнем развития региональной экономики.

Как отмечается в исследовании, в нынешнем году с высокой долей вероятности не стоит ожидать возобновления рекордных темпов роста зарплат, однако высокий уровень оплаты труда в отраслях-лидерах сохранится. Объём ФОТ также скорректируется в результате автоматического уменьшения дополнительных премиальных выплат, зависящих от объёма выполненных работ или сверхурочных часов, по мере сокращения производства или замедления его роста. Динамика ФОТ в 2026 году будет в большей степени определяться действиями бизнеса, нежели государства, подчеркивается в исследовании.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
В 2026 году не стоит ожидать возобновления рекордных темпов роста зарплат, однако высокий уровень оплаты труда в отраслях-лидерах сохранится
