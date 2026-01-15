В 2026 году обновляются условия программы грантовой поддержки предпринимателей «Губернаторский старт»

Изменения расширят перечень приоритетных направлений и добавят новые возможности для использования средств. Проект соответствующего постановления уже опубликован на портале «Открытый электронный регион».

Одно из ключевых нововведений – возможность направлять грант на приобретение франшизы. Это позволит предпринимателям запускать бизнес по отработанным моделям, снижая начальные риски и ускоряя выход на окупаемость.

Кроме того, размер грантовой поддержки будет дифференцирован по направлениям. Так, на проекты в сфере туристической индустрии, инициативы по повышению рождаемости и увеличению численности населения, а также на проекты по внедрению инноваций и коммерциализации научных разработок можно будет получить до 2 млн рублей. На развитие региональных брендов – их продвижение и масштабирование, формирование имиджа Мурманской области – предусмотрен грант до 1 млн рублей.

Сохраняются и прежние приоритетные категории, закреплённые в губернаторском плане «На Севере – жить!». На грант в размере 2 миллиона рублей по-прежнему могут претендовать предприятия общественного питания (кафе, столовые, кофейни), центры социальных и бытовых услуг, креативные пространства и коворкинги.

Как сообщает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, программа «Губернаторский старт» реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и остаётся ключевым инструментом поддержки бизнеса в регионе. Программа предполагает оказание финансовой поддержки на запуск и развитие новых бизнес-проектов в нашем регионе. За шесть лет такую поддержку получили более 190 предпринимателей на сумму порядка 232 млн рублей.

