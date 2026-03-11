В 2026 году определены 64 проекта-победителя губернаторской программы «На Севере – твой проект»

10 марта об итогах конкурсного отбора губернаторской программы «На Севере – твой проект» и территорий ямочного ремонта дворовых проездов в Мурманской области в 2026 году доложила на оперативном совещании министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Губернаторская программа «На Севере – твой проект» реализуется с 2020 года. Это инициативное бюджетирование проектов локального и точечного благоустройства в Мурманской области. Программа получила широкий отклик у северян и является фактическим и реальным инструментом активных жителей для решения актуальных вопросов. Благодаря программе за 6 лет успешно реализовано 448 проектов на сумму более чем 700 млн рублей. В прошлом году было реализовано 66 проектов на общую сумму 328 млн рублей.

«По-вашему, Андрей Владимирович, поручению, в критериях отбора проектов отменено требование к софинансированию проектов со стороны населения. При этом бюджет проекта был увеличен ещё на 100 млн рублей и впервые доля регионального бюджета составила 300 млн рублей. До 15 декабря 2025 года инициативные жители подавали заявки на портал «Наш север» и формировали проекты. Всего поступило 253 заявки, в голосовании приняло более 27 тысяч человек. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 64 проекта, общая стоимость инициатив составила более 507 млн рублей», – отметила министр.

Благодаря активному участию жителей в губернаторской программе «На Севере – твой проект» на территории муниципальных образований появляются новые места для проведения досуга, совершенствуются жилищные условия после проведения ремонтов внутридомового имущества, а также создаются условия для занятия спортом всех групп населения. Важно отметить, что 75% отобранных проектов предполагают благоустройство общественных территорий. География проектов-победителей в этом году включает в себя выполнение работ в 27 населённых пунктах 16 муниципальных образований.

Среди планируемых к выполнению проектов: в Мурманске – устройство детской площадки в 305 микрорайоне, создание художественного мурала на доме 32 по ул. Орликовой, а в области – создание набережной в Умбе, обустройство детской площадки в Ревде, благоустройство сквера в Мончегорске по пр. Металлургов, в Полярных Зорях продолжение реализованного поэтапно проекта благоустройства бульвара «Северное Сияние». Кроме того, востребованным стало мероприятие, планируемое к реализации в рамках проекта «Чистое дело», с установкой контейнеров для уборки за домашними животными. Напомним, что нанесение муралов, начиная с этого года, вошло в перечень направлений губернаторской программы «На Севере – твой проект». И проект о Создании художественного мурала на доме 32 по ул. Орликовой – яркий пример того, что это направление пользуется спросом у граждан. Члены инициативной группы при координации Центра городского развития принимали непосредственное участие в совместном создании эскиза данного мурала. С остальными проектами можно ознакомиться, пройдя по ссылке (Протокол от 05.03.2026 № Пр-33/1-ЭП).

Также завершился конкурсный отбор территорий ямочного ремонта дворовых проездов в Мурманской области в 2026 году. В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» отремонтируют более 250 дворовых проездов. Начиная с 2020 года было отремонтировано более полутора тысяч дворовых проездов общей площадью более 228 тыс. кв. м. на территории всего региона. За этот период в голосовании приняло участие более 43 тысяч человек. В прошлом году работы были выполнены в 20 муниципалитетах на 307 дворовых территориях.

На текущий момент в рамках конкурсного отбора сформирован перечень территорий для выполнения ямочного ремонта в 2026 году. Потребность была заявлена от 19 муниципалитетов и составляет почти 900 проездов. Отобрано 256 территории общей площадью 62 тыс. кв. м (из них: г. Мурманск – 210 проездов, область – 46). Объём финансирования на 2026 год по программе ямочного ремонта составил 300 млн рублей. Мурманск – 200 млн рублей, область – 100 млн рублей.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, голосование на портале «Наш Север» проводилось с 8 по 21 декабря 2025 года, в нем приняли участие более 8 тысяч человек. Информация о результатах конкурсного отбора с адресным перечнем доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563549/#&gid=1&pid=1