Северяне могут получить грант от областного правительства на реализацию проектов современного искусства и креативных индустрийВ Мурманске определили сильнейших ледолазов региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.03.26 16:00

В 2026 году определены 64 проекта-победителя губернаторской программы «На Севере – твой проект»

10 марта об итогах конкурсного отбора губернаторской программы «На Севере – твой проект» и территорий ямочного ремонта дворовых проездов в Мурманской области в 2026 году доложила на оперативном совещании министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Губернаторская программа «На Севере – твой проект» реализуется с 2020 года. Это инициативное бюджетирование проектов локального и точечного благоустройства в Мурманской области. Программа получила широкий отклик у северян и является фактическим и реальным инструментом активных жителей для решения актуальных вопросов. Благодаря программе за 6 лет успешно реализовано 448 проектов на сумму более чем 700 млн рублей. В прошлом году было реализовано 66 проектов на общую сумму 328 млн рублей.

«По-вашему, Андрей Владимирович, поручению, в критериях отбора проектов отменено требование к софинансированию проектов со стороны населения. При этом бюджет проекта был увеличен ещё на 100 млн рублей и впервые доля регионального бюджета составила 300 млн рублей. До 15 декабря 2025 года инициативные жители подавали заявки на портал «Наш север» и формировали проекты. Всего поступило 253 заявки, в голосовании приняло более 27 тысяч человек. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 64 проекта, общая стоимость инициатив составила более 507 млн рублей», – отметила министр.

Благодаря активному участию жителей в губернаторской программе «На Севере – твой проект» на территории муниципальных образований появляются новые места для проведения досуга, совершенствуются жилищные условия после проведения ремонтов внутридомового имущества, а также создаются условия для занятия спортом всех групп населения. Важно отметить, что 75% отобранных проектов предполагают благоустройство общественных территорий. География проектов-победителей в этом году включает в себя выполнение работ в 27 населённых пунктах 16 муниципальных образований.

Среди планируемых к выполнению проектов: в Мурманске – устройство детской площадки в 305 микрорайоне, создание художественного мурала на доме 32 по ул. Орликовой, а в области – создание набережной в Умбе, обустройство детской площадки в Ревде, благоустройство сквера в Мончегорске по пр. Металлургов, в Полярных Зорях продолжение реализованного поэтапно проекта благоустройства бульвара «Северное Сияние». Кроме того, востребованным стало мероприятие, планируемое к реализации в рамках проекта «Чистое дело», с установкой контейнеров для уборки за домашними животными. Напомним, что нанесение муралов, начиная с этого года, вошло в перечень направлений губернаторской программы «На Севере – твой проект». И проект о Создании художественного мурала на доме 32 по ул. Орликовой – яркий пример того, что это направление пользуется спросом у граждан. Члены инициативной группы при координации Центра городского развития принимали непосредственное участие в совместном создании эскиза данного мурала. С остальными проектами можно ознакомиться, пройдя по ссылке (Протокол от 05.03.2026 № Пр-33/1-ЭП).

Также завершился конкурсный отбор территорий ямочного ремонта дворовых проездов в Мурманской области в 2026 году. В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» отремонтируют более 250 дворовых проездов. Начиная с 2020 года было отремонтировано более полутора тысяч дворовых проездов общей площадью более 228 тыс. кв. м. на территории всего региона. За этот период в голосовании приняло участие более 43 тысяч человек. В прошлом году работы были выполнены в 20 муниципалитетах на 307 дворовых территориях.

На текущий момент в рамках конкурсного отбора сформирован перечень территорий для выполнения ямочного ремонта в 2026 году. Потребность была заявлена от 19 муниципалитетов и составляет почти 900 проездов. Отобрано 256 территории общей площадью 62 тыс. кв. м (из них: г. Мурманск – 210 проездов, область – 46). Объём финансирования на 2026 год по программе ямочного ремонта составил 300 млн рублей. Мурманск – 200 млн рублей, область – 100 млн рублей.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, голосование на портале «Наш Север» проводилось с 8 по 21 декабря 2025 года, в нем приняли участие более 8 тысяч человек. Информация о результатах конкурсного отбора с адресным перечнем доступна по ссылке.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563549/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-Правовая консультация (18+)Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:05«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)В большинстве гражданских отраслей промышленности страны наблюдается стагнация, а прибыльность предприятий быстро сокращается-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 33 копейки, евро прибавляет почти 4 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)За три праздничных дня в Мурманске выпало более 70% месячной нормы осадков-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»