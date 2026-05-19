В 2026 году отремонтируют 256 дворовых проездов в 17 муниципалитетах Мурманской области

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что программа поддерживающего ремонта дворовых проездов - важная часть народного плана «На Севере — жить!». Программа реализуется с 2020 года, и практика показала, что это эффективный инструмент.

«Мы приводим в порядок дворы напрямую за счет средств областного бюджета, не дожидаясь, пока управляющие компании выполнят свои обязательства по содержанию территорий. За пять лет мы обновили более полутора тысяч проездов по всему региону. В 2026 году на эти цели выделено 300 миллионов рублей», — подчеркнул глава региона.

Перечень объектов формировали с учётом мнения жителей — в голосовании на портале «Наш Север» приняли участие более 8 тысяч человек. В итоге в программу вошли 256 дворовых проездов в 17 муниципалитетах области.

Губернатор отметил, что к сегодняшнему дню обеспечена стопроцентная контрактация во всех районах. Подрядчики уже приступили к обследованию территорий.

Глава региона напомнил, что по итогам торгов сложилась экономия, которую направят на расширение перечня объектов. Андрей Чибис поручил министерству градостроительства и главам муниципалитетов обеспечить надлежащий контроль за качеством укладки покрытия и соблюдением графика на каждом участке.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие в обсуждении этого вопроса.

- Ремонт дорог – очень чувствительная тема для нашего региона, - отметил Сергей Дубовой. – За последние годы благодаря масштабным федеральным и региональным программам объемы выполненных работ в области растут. Часть из них выполняются с опережением графика. Сейчас крайне важно особое внимание уделить контролю за качеством выполненного ремонта, чтобы не приходилось возвращаться к отремонтированным участкам на следующий год. Существенным подспорьем для выполнения этой задачи может стать депутатский контроль. Региональные парламентарии в прошлом году системно занимались этой работой, в этом году она будет продолжена.

Подробнее — в докладе министра градостроительства и благоустройства Мурманской области Элины Парамоновой.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/542766/?sphrase_id=7441424#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
