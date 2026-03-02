Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»
В 2026 году планируется обновить 57 образовательных пространств в рамках губернаторского проекта «Арктическая школа»

Сегодня в ходе оперативного совещания обсудили реализацию проекта «Арктическая школа». Первый заместитель губернатора Оксана Демченко напомнила, что программа запущена в 2021 году по инициативе главы региона Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!».

«Важно отметить, что за пять лет на реализацию губернаторского проекта направлено более 1 млрд рублей. Благодаря этим средствам, в каждой школе и большинстве детсадов региона уже есть пространства, модернизированные в рамках программы. Также она распространена на учреждения дополнительного образования», – отметила Оксана Демченко.

Первый заместитель губернатора сообщила, что с момента старта программы создано 342 современных пространства для более чем 100 тысяч детей.

«В 2026 году планируется обновить 57 пространств, а также по поручению губернатора запустить новые направления, включая фиджитал-центры, работу с нейросетями и виртуальную реальность. Все что современно и востребовано у нашей молодёжи», – подчеркнула Оксана Демченко.

В мероприятии принял участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

- Уникальность губернаторского проекта «Арктическая школа» в том, что он комплексно решает задачи по повышению качества образования в регионе, - отметил Сергей Михайлович. – В рамках проекта преобразуются пространства учреждений образования, создаются комфортные условия для обучения детей, все это способствует раскрытию талантов и способностей юных северян, даёт возможности для самореализации. Большое внимание уделяется развитию технических направлений - появляются классы для программирования, робототехники, центры по созданию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Ведётся серьёзная профориентационная работа – появились профильные инженерные классы и судостроительные классы. Все вместе это привело к существенному улучшению качества образования в регионе.

Подробный доклад о реализации проекта с 2021 по 2025 год и запуске в 2026 году представила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563085/#&gid=1&pid=2

 

