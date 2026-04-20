В 2026 году по реновации ЗАТО планируется реализовать 66 мероприятий

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом в рамках народной программы «На Севере – жить!» и поддержанная Президентом России Владимиром Путиным. Комплексный план на 2026 год включает 66 мероприятий. Об этом на заседании правительства Мурманской области рассказала министр строительства региона Александра Карпова.

«Программа реновации ЗАТО – уникальный проект, который появился в Мурманской области благодаря главе региона Андрею Чибису и был распространён на другие регионы Арктической зоны Российской Федерации. С 2019 года нам удалось выполнить колоссальный объём работ – было реализовано более 3000 объектов на общую сумму 40,5 млрд рублей», - отметила Александра Карпова.

За шесть лет в том числе были построены две школы в Североморске и Печенге, шесть детских садов, восемь амбулаторий и ФАПов, крытый бассейн в Североморске, капитально отремонтированы 44 социальных объекта, больше 450 домов, а также объекты ЖКХ и наружные инженерные сети, приведены в порядок больше 1300 квартир, дворы около 500 домов, 170 километров дорог и 260 подъездов. Кроме того, благоустроена 31 общественная территория, снесены 66 зданий, выведенных из эксплуатации, и открыты 14 молодёжных пространств «СОПКИ», «СОПКИ.СПОРТ» и «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Как подчеркнула глава Минстроя Мурманской области, для реновации ЗАТО нет мелких мероприятий. Задача программы – повысить качество жизни в населённых пунктах с дислокацией военных, поэтому в комплексный план включены мероприятия, начиная от установки контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов и ремонта подъездов и заканчивая строительством социально значимых объектов таких, как бассейн в Североморске.

Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, который поручил обеспечить ежегодное федеральное финансирование программы в размере 10 млрд рублей, реновация ЗАТО вышла на качественно новый уровень, в частности в Мурманской области приступили к модернизации объектов ЖКХ на территории населённых пунктов с дислокацией военных.

В 2026 году эта работа будет продолжена – по реновации ЗАТО планируется реализовать 66 мероприятий на общую сумму порядка 10 млрд рублей.

«Мы продолжим капремонт многоквартирных домов, подъездов, квартир, дорог и дворов, снос аварийных зданий. Начнём реализацию новых более масштабных объектов – строительство школы в Алакуртти и трёх детских садов в Корзуново, Гаджиево и Килпъявре, а также целого рядов объектов ЖКХ», – сообщила Александра Карпова.

Также предусмотрен большой объём работ по капитальному ремонту как социальных объектов и объектов ЖКХ, так и многоквартирных домов – 164 конструктивных элемента в 88 домах. Продолжится в ЗАТО и работы по ремонту квартир – приведут в порядок 220 временно незаселённых жилых помещений, 140 подъездов и дорог. Кроме того, планируется благоустройство 30 дворовых территорий и снос 9 зданий, выведенных из эксплуатации.

В рамках плана социального развития центров экономического роста Мурманской области будет завершён капитальный ремонт внутренних помещений хирургического корпуса Североморской ЦРБ и строительство дома культуры в Алакуртти.

«Программа реновации ЗАТО реализуется с 2019 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса и на начальном этапе реализовывалась практически за региональный счет. Но с 2024 года по решению Президента России Владимира Путина было выделено ежегодное финансирование из федерального бюджета в размере 10 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей идет от Министерства развития Дальнего Востока и Арктики РФ только на Мурманскую область и 4 млрд рублей идёт по линии Минобороны РФ на мероприятия на территории Мурманской области по объектам, находящимся в собственности ведомства. С 2019 года удалось выполнить большой объем мероприятий - больше 3000 объектов было реализовано в рамках реновации ЗАТО. Очень важно, что на Международном арктическом форуме в марте прошлого года было решение продлить действия программы. Мы ждем буквально со дня на день выхода распоряжения правительства Российской Федерации об утверждения комплексного плана уже на 2027-2030 годы, на реализацию которого также предусмотрена поддержка федерального бюджета - 10 млрд рублей ежегодно. Для нас крайне важно и ценно, что появляются новые регионы Арктической зоны РФ, которым тоже выделяются средства на реновацию ЗАТО. При этом большая часть средств будет, как и ранее, выделена Мурманской области», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

