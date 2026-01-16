В 2026 году продолжится реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды

Правительство продолжает системную работу по благоустройству населённых пунктов по всей стране, в том числе малых городов и исторических поселений, через Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Работа ведётся по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды за время проведения зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития малых населённых пунктов. Важно, что в этот процесс вовлечены сами жители и профессиональное сообщество. Таким образом, конкурс позволяет создавать именно те места, в которых нуждаются люди. С 2019 года на сегодня реализовано более 1,1 тысячи проектов-победителей, и эта работа продолжается. Тысячным объектом стало пространство «Энергия спорта» в городе Рузаевке Республики Мордовия, которое было выбрано и спроектировано при непосредственном участии граждан. Более 2 тысяч человек проголосовали за преобразование бывшего пустыря. Каждый такой проект меняет жизнь людей к лучшему, создавая новые возможности для отдыха, спорта и общения, а также стимулируя развитие местной экономики. Всего за время проведения конкурса отобрано 1609 проектов: 679 парков, 301 набережная, 262 площади, 367 улиц и пешеходных зон», — сказал Марат Хуснуллин.

Реализация проектов-победителей идёт в рамках стратегического плана регионального правительства «На Севере — жить!» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни», что позволяет привлекать федеральные, региональные и внебюджетные средства для комплексного благоустройства территорий.

«В 2025 году Мурманская область традиционно приняла участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Особенно значимым стал тот факт, что к участию получили право присоединяться и опорные населенные пункты с населением до 5 тысяч человек. Впервые в голосовании участвовала Териберка, которая впоследствии стала одним из победителей. Среди победителей также Апатиты с проектом благоустройства парка «Любкино болото», Мончегорск со вторым этапом реконструкции городского парка им. С.Е. Бровцева, Ковдор с продолжением работ по главной улице города. Общая сумма федерального гранта на реализуемые проекты превысила 290 миллионов рублей. Проекты-победители 2025 года будут реализованы в 2026 году», — рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды играет ключевую роль в развитии и преображении населённых пунктов. За 10 лет в России появилась культура создания благоустройства. И самое главное достижение конкурса — то, что в культуру благоустройства вовлекается все большее количество жителей. Так в 2025 году 17 млн человек проголосовало по всей стране в рамках соучаствующего проектирования конкурса. Это говорит о том, что людям интересна и неравнодушна тема благоустройства городов и сел, жителями которых они являются, а также будущее развитие своей малой Родины.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в Мурманской области участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды даёт конкретные результаты и для северян. Напомним, что за 6 лет в регионе благодаря Всероссийскому конкурсу реализован 21 проект благоустройства — 18 проектов победителей конкурса и 3 проекта финалиста. Эти объекты гармонично сочетают современный комфорт с историко-культурным обликом территорий, становясь центрами притяжения и драйверами развития. Отметим, что также за шесть лет в области благоустроены 157 общественных пространств и 1061 двор многоквартирных домов, в 25 муниципалитетах области.

