В 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК

Россия на завершившейся сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) отстояла свои интересы по вылову рыбы в норвежской экономической зоне, сообщает Росрыболовство по итогам сессии. Она длилась полторы недели. Российскую делегацию возглавлял руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«В следующем году наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской. Мы договорились и о других условиях нашей совместной работы», - приводятся слова Ильи Шестакова, в пресс-релизе.

«Российская сторона настаивала на том, чтобы были пересмотрены вопросы, на которые раньше не обращали внимания, и они были пересмотрены. Это связано с тем, что норвежская сторона в одностороннем порядке ввела санкции в отношении двух российских компаний и, по сути, 50% нашего промыслового флота лишились доступа в экономзону Норвегии для вылова трески и пикши. Это послужило триггером для пересмотра других пунктов нашего соглашения», - отметил руководитель Росрыболовства.

Шестаков подчеркнул, что норвежская сторона присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным против российских рыбаков из-за обвинений в шпионаже. Однако никаких доказательств не было предоставлено.

«Евросоюзу в целом не нравится соглашение по рыболовству между Россией и Норвегией, в рамках которого мы эффективно на две страны управляем совместным запасом трески и пикши в наших экономзонах. ЕС всегда ищет повод, чтобы в чем-то обвинить нас либо добиться, чтобы договоренности в рамках очередной сессии не были достигнуты. Мы приняли правильное решение и не пошли по пути, на который нас толкал ЕС, отстояли интересы Российской Федерации», - отметил руководитель Росрыболовства.

О других итогах сессии, на которой также планировалось обсудить общедопустимые уловы и распределить квоты на вылов трески и пикши в Баренцевом море, ведомство пока не сообщает.

Как сообщает finmarket.ru, смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она была создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов (ВБР). Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на вылов для совместных запасов ВБР, рассматривают вопросы регулирования промысла, а также обмениваются научной информацией.