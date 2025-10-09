В 2026 году рост доходов россиян продолжится, а рост ВВП замедлится

В 2026 году рост доходов россиян продолжится и составит 3-4%. Об этом «Российской газете» сообщил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Доходы растут и в нынешнем году. Так, по итогам рейтинга доходов на душу населения городов России в III квартале выше всего доходы оказались у жителей таких городов, как Москва, Химки, Одинцово, Люберцы, Красногорск, Реутов, Мытищи, Санкт-Петербург, Королев, Балашиха, Долгопрудный, Пушкино, Жуковский, Видное, Домодедово, Ногинск, Подольск, Пушкин, Екатеринбург, Электросталь.

В части роста душевого дохода в лидеры в III квартале вышли Ростов-на-Дону, Березники, Королев, Одинцово, Симферополь, Химки, Ногинск, Прокопьевск, Люберцы, Жуковский, Евпатория, Майкоп, Орск, Петропавловск-Камчатский, Орехово-Зуево, Коломна, Шахты, Ессентуки, Саранск, Ставрополь.

В небольших городах доходы растут за счёт промышленности. В некоторых городах и регионах рост доходов связан с достаточно массовым участием мужского населения в СВО. В некоторых случаях, по словам Шатилова, доходы растут в силу государственных и частных инвестиций.

Эксперт констатировал: экономика России демонстрирует устойчивость, что сказывается и на росте доходов граждан. «По итогам 2025 года рост доходов, по нашим оценкам, ожидается на уровне 5%», - заключил Шатилов.

А в это время Всемирный банк (ВБ) прогнозирует замедление роста ВВП России в 2025 году до 0,9%, в 2026 году - до 0,8%, говорится в докладе организации.

Прогноз на 2027 год был понижен до 1% с 1,2%.

«Темпы роста экономики России останутся ниже 1%. Рост ограничивают ... снижение фискальной поддержки, ослабление экспорта и последствия продолжительных расходов на оборону и сильной зависимости от государственного кредитования, которые подстегнули дефицит рабочей силы и увеличение кредитных рисков», - говорится в докладе ВБ.

«Активность в секторах экономики, не связанных с обороной, сдерживается высокой стоимостью заимствований, сокращением потребительского кредитования и нехваткой рабочей силы», - отмечается в сообщении.

Также эксперты ВБ ожидают небольшого сокращения инвестиций в России из-за ужесточения регулирования, высокой процентной ставки и ухудшения экономических прогнозов.

«Рост корпоративного кредитования уже существенно замедлился, и растущие кредитные риски негативно влияют на доходность банков и их способность выдавать новые кредиты», - говорится в докладе.