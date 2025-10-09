Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.10.25 13:30

В 2026 году рост доходов россиян продолжится, а рост ВВП замедлится

В 2026 году рост доходов россиян продолжится и составит 3-4%. Об этом «Российской газете» сообщил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Доходы растут и в нынешнем году. Так, по итогам рейтинга доходов на душу населения городов России в III квартале выше всего доходы оказались у жителей таких городов, как Москва, Химки, Одинцово, Люберцы, Красногорск, Реутов, Мытищи, Санкт-Петербург, Королев, Балашиха, Долгопрудный, Пушкино, Жуковский, Видное, Домодедово, Ногинск, Подольск, Пушкин, Екатеринбург, Электросталь.

В части роста душевого дохода в лидеры в III квартале вышли Ростов-на-Дону, Березники, Королев, Одинцово, Симферополь, Химки, Ногинск, Прокопьевск, Люберцы, Жуковский, Евпатория, Майкоп, Орск, Петропавловск-Камчатский, Орехово-Зуево, Коломна, Шахты, Ессентуки, Саранск, Ставрополь.

В небольших городах доходы растут за счёт промышленности. В некоторых городах и регионах рост доходов связан с достаточно массовым участием мужского населения в СВО. В некоторых случаях, по словам Шатилова, доходы растут в силу государственных и частных инвестиций.

Эксперт констатировал: экономика России демонстрирует устойчивость, что сказывается и на росте доходов граждан. «По итогам 2025 года рост доходов, по нашим оценкам, ожидается на уровне 5%», - заключил Шатилов.

А в это время Всемирный банк (ВБ) прогнозирует замедление роста ВВП России в 2025 году до 0,9%, в 2026 году - до 0,8%, говорится в докладе организации.

Прогноз на 2027 год был понижен до 1% с 1,2%.

«Темпы роста экономики России останутся ниже 1%. Рост ограничивают ... снижение фискальной поддержки, ослабление экспорта и последствия продолжительных расходов на оборону и сильной зависимости от государственного кредитования, которые подстегнули дефицит рабочей силы и увеличение кредитных рисков», - говорится в докладе ВБ.

«Активность в секторах экономики, не связанных с обороной, сдерживается высокой стоимостью заимствований, сокращением потребительского кредитования и нехваткой рабочей силы», - отмечается в сообщении.

Также эксперты ВБ ожидают небольшого сокращения инвестиций в России из-за ужесточения регулирования, высокой процентной ставки и ухудшения экономических прогнозов.

«Рост корпоративного кредитования уже существенно замедлился, и растущие кредитные риски негативно влияют на доходность банков и их способность выдавать новые кредиты», - говорится в докладе.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В 2026 году рост доходов россиян продолжится, а рост ВВП замедлится-PRO Валюту (16+)Курс доллара США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»