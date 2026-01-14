В 2026 году стратегический план «На Севере – жить!» будет обновлён с учётом мнения жителей Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис провёл заседание, посвящённое актуализации стратегического плана «На Севере – жить!».

«Сразу после новогодних каникул решил обсудить с вами главный документ нашего региона. Напомню, что план родился из простой, но очень важной идеи, – как сделать так, чтобы в Мурманской области было действительно интересно и комфортно жить, хотелось создавать семьи, развиваться и реализовывать проекты, крайне важные как для российской Арктики, так и для всей нашей страны. Мы собирали идеи от всех людей, - сейчас наш план сформирован на основе 572 тысяч предложений от 75 тысяч северян, обсуждали его с экспертами. План «На Севере - жить!» фактически стал программой развития региона, он утверждён постановлением правительства Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что план «На Севере – жить!» полностью соответствует основам плана национального развития, принятым Президентом России, полностью синхронизирован с национальными проектами и планом развития опорных населенных пунктов Арктики, которые находятся на территории Мурманской области.

«Жизнь, естественно, не стоит на месте, и нам требуется постоянно дополнять и обновлять его. Последние дополнения были сделаны по итогам обсуждений с нашими жителями и экспертами в конце 2024 года, и весь 2025 год мы двигались к намеченным целям. В этом году ещё раз проведём актуализацию документа, широко обсудим его с нашими жителями, потому что он содержит много конкретных важных предложений», – сообщил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что, несмотря на ковидные времена и санкционные ограничения, которые испытывают предприятия региона и экономика в целом, за последние 6 лет инвестиции составили 1,5 трлн рублей, а в инвестиционном портфеле проекты с инвестициями в 3,2 трлн до 2035 года. Идёт работа по новым инвестпроектам, которые по понятным причинам публично не позиционируются. Создано 9700 рабочих мест, и эта работа продолжается.

«Несмотря на все трудности, валовый региональный продукт на душу населения в Мурманской области за 2019-2023 вырос в 2,3 раза (1,7 млн рублей на 1 жителя), регион входит в топ-10 России по этому показателю. Мы вышли на девятое место в стране по среднедушевым доходам населения. Также Мурманская область - в «девятке» субъектов со 100% уровнем достижения нацпроектов (по итогам 2019-2024 гг.). Мы занимаем 20-е место по России в рейтинге регионов по качеству жизни и 14-е – по качеству комфортной городской среды», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что самый важный показатель эффективности стратегического плана – численность населения. Впервые с советских времён в 2023 году зафиксировано, что в Мурманскую область прибыло больше людей, чем уехало.

«За этим стоит большая комплексная работа, - начиная от образования и заканчивая созданием условий для жизни, возможностей для работы и комфортной городской среды. И вот над этим мы продолжим работать максимально активно», – подчеркнул Андрей Чибис.