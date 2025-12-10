Мурманская область. Арктика (16+)10.12.25 15:00
В 2026 году теплоход «Клавдия Еланская» будет ходить в ЗАТО Островной два раза в месяц
Определена периодичность рейсов на морской линии «Мурманск – Островной – Мурманск». Планируется, что теплоход «Клавдия Еланская» будет выполнять 2 рейса в месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
Расписание движения теплохода «Клавдия Еланская» на зимний период 2026 года будет утверждено до конца текущего года, после чего информация будет опубликована в официальных источниках.
Следить за новостями можно: на официальном сайте Министерства транспорта Мурманской области https://mintrans.gov-murman.ru/; в группе соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/mintrans_51; в телеграм-канале: https://t.me/mintrans51.
