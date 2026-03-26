В 2026 году в городе-герое Мурманске будет реализован комплексный подход к благоустройству городской среды

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 24 марта заседание правительства Мурманской области было посвящено работам по формированию комфортной городской среды в городе Мурманске. Все проекты развития городской среды Мурманска встроены в логику мастер-плана Мурманской агломерации, разработанного по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что на основании мастер-планов трех агломераций в 2025 году были утверждены долгосрочные комплексные планы развития агломераций с конкретными мероприятиями.

«23 декабря 2025 года на заседании правительства мы уже подводили итоги реализации стратегического плана развития Мурманской области до 2030 года по направлению благоустройства, в частности об итогах 2020-2025 годов и говорили о планах на 2026 год. Сегодня заседание правительства посвящено работам именно в городе-герое Мурманске. В этом году город отпразднует свое 110-летие, кроме того, в этом году круглая дата у краеведческого музея – 100 лет. Приятно, что праздновать музей может в обновленном здании. Все мероприятия по благоустройству так или иначе привязаны к этим двум юбилеям, и нам очень важно, что каждый из презентуемых сегодня проектов пронизан уважением к истории города и нацелен на создание комфортных условий для горожан и гостей города», – рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

В активной стадии находятся работы по благоустройству площади Пять Углов. После обновления она сохранит свою привычную событийность с возможностью организации и проведения праздников и различных мероприятий. В настоящее время подрядной организацией отлита вся скульптура в черновом бетоне, ведутся работы по устройству мощения. Работы планируем завершить в этом году.

Благоустройство улицы Ленинградской и ее переустройство в прогулочно-пешеходную зону находятся на завершающей стадии. На данный момент на объекте полностью завершены работы по укладке плиточного покрытия, установлены опоры освещения и видеонаблюдения, осуществляется уборка территории. Подрядная организация уже закончила монтаж металлоконструкций для будущего павильона и мест рекреации и производит обшивку МАФ керамогранитом. Открытие состоится 17 апреля 2026 года.

«В 2026 году в городе-герое Мурманске реализуется комплексный подход к благоустройству городской среды, основанный на синхронизации ключевых инструментов и программ. Такой подход позволяет не только повысить эффективность расходования бюджетных средств, но и обеспечить системное развитие инфраструктуры, улучшение качества жизни горожан и формирование современной городской среды. В текущем году в Мурманске увязаны между собой следующие инструменты финансирования якорных проектов. Первый – это национальный проект «Инфраструктура для жизни». Общий объём финансирования проекта 214 млн рублей. Второй – субсидия административному центру области, источником которого является областной и муниципальный бюджеты, всего – 756 млн рублей. Следующий инструмент – ямочный ремонт, реализующийся полностью за счет средств областного бюджета», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Как отметила министр, значительную долю в развитии Мурманска также составляет губернаторская программа «На Севере – твой проект», которая является инструментом вовлечения жителей в процесс выбора и реализации проектов благоустройства. Для синхронного подхода к реализации мероприятий, в текущем году планируется выполнить работы по капитальному ремонту тротуаров исторического центра за счет средств дорожного фонда. Объём привлекаемых средств составляет 477 млн рублей.

«Развитие исторического центра города Мурманск — комплекс мероприятий, объединяющих основные центральные пространства в единую городскую ткань. Главными программами развития 2026 года станет продолжение площади Пять Углов со стороны конгресс-отеля Меридиан, ремонт тротуаров, возвращение исторической остановки у кафе «Юность», создание нового пешеходного перехода на проспекте Ленина, ремонт лестниц по улице Коминтерна со стороны железнодорожного вокзала, а также реконструкция дворовых территорий. Все это позволит создать единую комфортную бесшовную территорию города с приоритетом на пешеходов», – пояснила руководитель Центра городского развития Мурманской области Дарья Климова.

Кроме этого, будет разработана и реализована туристическая и пешеходная навигация по всему центру города. В продолжение темы преобразования исторического центра проработан вопрос компенсационных машино-мест. Инвестиционным проектом за счёт средств внебюджетных источников финансирования предполагается строительство многоуровневого паркинга с коммерческими помещениями и смотровой площадкой за гостиницей «Меридиан» не менее чем на 100 машино-мест.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

