В 2026 году в Мурманске планируется приступить к благоустройству площадки перед гостиницей «Меридиан» и улицы Воровского

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 2 октября прошла пресс-конференция, посвящённая планам по улучшению городской среды и развитию исторического центра Мурманска. Было объявлено о новых проектах и перспективах, направленных на повышение комфорта жителей и гостей города.

Одним из важных решений, объявленных на встрече, стало решение начать торжественное зажжение новогодних ёлок и световых конструкций в регионе на две недели раньше обычного срока — уже 15 ноября текущего года. Как сообщил врип главы столицы Кольского Заполярья Иван Лебедев, в Мурманске главный символ праздника, украшенная ель, разместится на обновлённом пространстве перед гостиницей «Меридиан».

«Продолжается работа по выполнению мастер-плана Мурманской агломерации, включающего комплексное обновление центральных районов города. Благодаря всероссийскому голосованию среди местных жителей было принято решение благоустроить прилегающую улицу Воровского. Уже в 2026 году начнётся активные работы как на победившей локации, так и на площадке перед гостиницей «Меридиан», и горожане получат возможность поучаствовать в выборе вариантов обустройства через специальное онлайн-голосование на портале «Наш Север»», – отметила министр градостроительства и благоустройства мурманской области Элина Парамонова.

Кроме того, рядом с гостиницей запланировано открытие современного крытого паркинга вместимостью около 120 машин. Этот проект реализуется совместно с привлечением частных инвесторов, соответствующее соглашение должно быть заключено уже в ноябре текущего года. Ещё одной темой, поднятой в рамках встречи, стал перенос остановки общественного транспорта на площади Пять Углов.

«Жители не раз обращались к нам с вопросами о том, где будет находиться остановка после завершения реконструкции площади. И на самом деле у всех разное мнение. Поэтому предлагаю объявить голосование на этот счёт. Проведём его в моих социальных сетях, призываю всех принять активное участие», – сказал врип главы города Мурманска Иван Лебедев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554486/#&gid=1&pid=1