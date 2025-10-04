В Мурманске открылись праздничные торговые ряды в честь 109-летия городаМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
Мурманская область. Арктика (16+)04.10.25 10:00

В 2026 году в Мурманске планируется приступить к благоустройству площадки перед гостиницей «Меридиан» и улицы Воровского

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 2 октября прошла пресс-конференция, посвящённая планам по улучшению городской среды и развитию исторического центра Мурманска. Было объявлено о новых проектах и перспективах, направленных на повышение комфорта жителей и гостей города.

Одним из важных решений, объявленных на встрече, стало решение начать торжественное зажжение новогодних ёлок и световых конструкций в регионе на две недели раньше обычного срока — уже 15 ноября текущего года. Как сообщил врип главы столицы Кольского Заполярья Иван Лебедев, в Мурманске главный символ праздника, украшенная ель, разместится на обновлённом пространстве перед гостиницей «Меридиан».

«Продолжается работа по выполнению мастер-плана Мурманской агломерации, включающего комплексное обновление центральных районов города. Благодаря всероссийскому голосованию среди местных жителей было принято решение благоустроить прилегающую улицу Воровского. Уже в 2026 году начнётся активные работы как на победившей локации, так и на площадке перед гостиницей «Меридиан», и горожане получат возможность поучаствовать в выборе вариантов обустройства через специальное онлайн-голосование на портале «Наш Север»», – отметила министр градостроительства и благоустройства мурманской области Элина Парамонова.

Кроме того, рядом с гостиницей запланировано открытие современного крытого паркинга вместимостью около 120 машин. Этот проект реализуется совместно с привлечением частных инвесторов, соответствующее соглашение должно быть заключено уже в ноябре текущего года. Ещё одной темой, поднятой в рамках встречи, стал перенос остановки общественного транспорта на площади Пять Углов.

«Жители не раз обращались к нам с вопросами о том, где будет находиться остановка после завершения реконструкции площади. И на самом деле у всех разное мнение. Поэтому предлагаю объявить голосование на этот счёт. Проведём его в моих социальных сетях, призываю всех принять активное участие», – сказал врип главы города Мурманска Иван Лебедев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554486/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
