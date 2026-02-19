В 2026 году в Мурманской области капитально отремонтируют 515 многоквартирных домов

В Мурманской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2026 году работы запланированы в 515 многоквартирных домах. Об этом рассказали в Министерстве строительства региона.

«Благодаря поддержке правительства в этом году планируется провести 1049 видов строительно-монтажных работ по капремонту домов. Опережающими темпами работы уже завершены на 33 объектах, – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова. – В этом году акцент будет сделан на модернизации лифтового оборудования – планируется установить 368 новых подъёмников в 215 домах. Напомню, что в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии до февраля 2030 года необходимо заменить 1436 лифтов, срок эксплуатации которых подходит к концу».

Также в краткосрочный план 2026 года на данный момент включён капремонт 318 внутридомовых инженерных систем, 107 крыш и 86 фасадов. Кроме того, будут заменены 32 водоподогревателя и 60 индивидуальных тепловых пунктов, отремонтированы 39 фундаментов и 28 подвалов, а также 11 подъездов в двух домах.

Как подчеркнула глава регионального Минстроя, работы будут выполняться как за счёт средств собственников, так и за счёт субсидии из регионального бюджета. На данный момент заключены контракты по 94% жилых объектов.

Как отмечает региональное Министерство строительства, всего с 2019 года в Мурманской области капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере –жить!». В 2025 году капитальный ремонт был сделан в рекордных для Мурманской области 586 домах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562536/#&gid=1&pid=1