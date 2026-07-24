В 2026 году в Мурманской области капитальный ремонт пройдёт в 627 многоквартирных домах

В Мурманской области в рамках народной программы «На Севере – жить!» продолжается масштабная модернизация жилищного фонда. Так, в планах в 2026 году провести работы по капитальному ремонту в 627 многоквартирных домах. Об этом сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

«С 2019 года обновлено 38% жилого фонда региона – проведены 7733 вида работ капитального характера в 2329 многоквартирных домах. Однако впереди ещё много работы. Благодаря поддержке федерального и областного бюджета в этом году планируется провести работы в беспрецедентном количестве домов. Акцент сделан на модернизацию лифтового оборудования, но и о других конструктивных элементах мы не забываем», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

В краткосрочный план на 2026 год дополнительно включили замену водоподогревателей в четырёх домах на улицах Карла Маркса, Папанина, Шмидта и проспекте Кольском в Мурманске. В частности, за счёт областного бюджета новый бойлер установят в доме №31/1 на улице Шмидта. Поскольку водоподогреватель снабжает горячей водой и соседний дом №3 на улице Дзержинского, то провести работы за счёт средств собственников нельзя. Таким образом капитальный ремонт решит вопрос с горячим водоснабжением жильцов сразу двух домов в центре города.

Также запланирован капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей с заменой индивидуального теплового пункта в трёх домах на улице Свердлова в Мурманске и одного дома в Африканде, а также капитальный ремонт фасадов пяти домов в Луостари и четырёх в Печенге и крыши в Мурмашах.

«Несмотря на колоссальный объём, необходимо строгое соблюдение сроков выполнения работ и пристальное внимание к их качеству», – подчеркнула министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571584/#&gid=1&pid=1