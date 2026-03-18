В Мурманской области продолжается модернизация лифтового оборудования в многоквартирных домах. Так, в 2026 году в Мурманской области планируется заменить 336 лифтов в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Об этом рассказала министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

«Перед нами стоит непростая задача – до 2030 года заменить 1433 лифта. Правительством региона по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса утверждён пятилетний план по модернизации лифтового оборудования в многоквартирных домах. Так, из плана 2025 года подрядчики установили 273 новых подъёмника в 134 домах Мурманской области. В 2026 году планируется выполнить ещё больший объём и заменить 336 лифтов в 195 домах региона. На выполнение этих работ заключены контракты с пятью подрядчиками, которые уже приступили к работам в 101 многоквартирном доме», – отметила Александра Карпова.

Как подчеркнула глава регионального Минстроя, что проведение работ по модернизации лифтового оборудования сопряжено с неудобствами для граждан. Однако, если сейчас не заменить лифты, то уже скоро их придётся остановить насовсем.

«Мы понимаем, насколько северянам приходится непросто во время замены лифтов – ведь на верхних этажах живут и пожилые люди, и инвалиды, и семьи с детьми. Подрядчикам направлено требование максимально сократить время отключения лифтов, разумеется, без ущерба для качества выполнения работ», – отметила Александра Карпова.

