В 2026 году в Мурманской области запланированы работы по капитальному ремонту в более чем 300 домах

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании обсудили предварительные итоги реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области в 2025 году.

Андрей Чибис отметил, что в 2025 году капитальный ремонт вёлся во всех 17 муниципалитетах области в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!», региональной программы капитального ремонта и реновации ЗАТО. Также дополнительно выделяются средства на благоустройство центральной части городов.

«Проводится весь комплекс ремонтных работ, затем ставится архитектурная подсветка. Это ключевая задача. В текущем году в планах были работы в 702 домах, уже выполнено более 2 тысяч различных мероприятий. Помимо наружных работ, проводится много внутренних, которые продолжаются и в данный момент», – сказал губернатор.

Как сообщил Андрей Чибис, уже отремонтировано 154 кровли, 108 фасадов. Проведена масштабная работа по ремонту внутридомовых инженерных систем. Заменены 203 лифта в 91 многоквартирном доме.

В дополнение к этому ведётся масштабный ремонт по программе реновации ЗАТО, инициированной губернатором и поддержанной Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Напомню, что это в том числе системное федеральное финансирование: решение о его выделении президент принял в июле 2023 года. А в этом году в рамках Международного арктического форума поддержал наше обращение о продлении программы реновации ЗАТО. Решение принято, в бюджете эти деньги заложены, план до 2030 года в высокой степени готовности на согласовании у федеральных органов власти. Поэтому работа и дальше будет продолжена», – сказал Андрей Чибис.

На 2025 год по программе реновации в населённых пунктах, где живут военнослужащие и их семьи, запланировано более 270 видов работ в 111 домах. Уже отремонтировано 9 фасадов и 13 кровель, заменено 22 лифта, приведено в порядок 16 подъездов.

«Это только часть выполненных работ. Подчеркну, когда мы занимаемся темой фасадов, мы внимательно следим и работаем над колористикой, чтобы сохранить архитектурно-градостроительный облик, а с другой – сделать так, чтобы наши города становились ярче, приятнее. Ищем баланс. Работа ведётся и Минградом, и Центром городского развития. Для всех домов разработаны колористические решения, сохраняющие архитектурно-градостроительный облик наших городов. Проделана большая и скрупулёзная работа по разработке колористики фасадов фронтальной части улиц Папанина, Шмидта, а также для ряда домов в центре, исходя из цветовой палитры, наиболее подходящей для арктической зоны. И конечно, в центре городов ставим подсветку, о который многое жители и гости города оставляют положительные отзывы», – сказал Андрей Чибис.

После ремонтов архитектурная подсветка установлена уже в 130 домах в Мурманске, Североморске, Кировске, Мончегорске, Заполярном и Никеле, работа продолжится.

В 2026 году уже запланированы почти 1000 работ по капитальному ремонту в более чем 300 домах. Финальный перечень будет определен в ближайшее время, средства в бюджете заложены.

«Капитальный ремонт многоквартирных домов всегда был для нас приоритетом. С 2019 года отремонтировано почти 2300 домов – это 30% всего жилого фонда региона. Хороший результат. С 2019-го по 2025 годы на капремонт было направлено средств в 7 раз больше, чем за аналогичный период с 2014 года. Коллеги, крайне важно не только количество, но и качество проводимых работ. Из всех ситуаций нужно извлекать уроки. Также у всех стоит задача внимательно следить за содержанием им обслуживанием жилищного фонда после ремонта», – прокомментировал Андрей Чибис.