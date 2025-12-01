В 2026 году в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш» планируются выездные консультации врачей-репродуктологов во все муниципалитеты Мурманской области

Об этом рассказал руководитель Перинатального центра, главный внештатный специалист акушер-гинеколог, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Мурманской области Александр Залесный на научно-практическом семинаре по вопросам репрудоктологии, который прошёл в Мурманске.

«В этом году Центру репродуктивных технологий «Эмбрилайф» в Мурманске, созданного в рамках стратегического плана «На Севере — жить!» на базе Перинатального центра, исполнилось 5 лет. За это время по вопросам бесплодия проконсультировано более 8000 женщин, проведено более 1500 циклов ЭКО. Эффективность циклов составляет 43,3%, при нормальной эффективности процедур ЭКО по данным Минздрава РФ — не менее 35%. В прошлом году благодаря ЭКО в Мурманской области родились 78 малышей», — отметил Александр Залесный.

В октябре этого года был проведён пилотный проект Минздрава Мурманской области по организации выездных консультаций врача акушера-гинеколога-репродуктолога на базе центральных районных больниц. Была проконсультирована 121 северянка, 47 из них направлены для проведения процедуры вспомогательных репродуктивных технологий. В связи с высоким запросом на проведение таких консультаций в следующем году данное мероприятие войдёт в региональный план по повышению рождаемости в Мурманской области «На севере – малыш», в ходе которого планируется охватить все муниципалитеты Мурманской области, а также организовать консультации врача-уролога.

Бесплодие встречается в среднем у 1 из 5 пар фертильного возраста, что составляет примерно 15-20% от репродуктивного населения нашей страны. В Мурманской области количество женщин, которым поставлен соответствующий диагноз, более 3000. За 10 месяцев 2025 года более 550 северянок получили лечение при помощи вспомогательных репродуктивных технологий.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, Центр репродуктивных технологий в Мурманске работает ежедневно, 5 дней в неделю. Процедуру ЭКО можно пройти бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Записаться на обследование можно самостоятельно по телефону call-центра, либо по направлению лечащего врача. Телефон сall-центра 8 (981) 231-21-01.

О графиках работы выездных консультаций врачей-репродуктолога будет сообщено дополнительно на сайте и в соцсетях министерства здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557843/#&gid=1&pid=1