В 2026 году в регионе продолжится системное развитие научной инфраструктуры, создание центров компетенций и реализация проектов в сфере космических и морских инженерных разработок

Развитие научно-исследовательского потенциала Мурманской области является одним из ключевых приоритетов губернаторского плана «На Севере – жить!». Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о результатах и дальнейших шагах в этой сфере 9 февраля на оперативном совещании рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Глава ведомства отметила, что системная поддержка науки осуществляется в контексте Десятилетия науки и технологий, объявленного в России на 2022–2031 годы, и направлена на решение задач социально-экономического и технологического развития Арктики. Сегодня Мурманская область занимает 2 место среди регионов Арктической зоны РФ по численности учёных и входит в тройку лидеров Северо-Западного федерального округа, уступая лишь Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В регионе научно-исследовательскую деятельность ведут 33 организации, включая Кольский научный центр РАН, Мурманский морской биологический институт РАН, Полярный геофизический институт, ПИНРО и Мурманский арктический университет. В сфере науки заняты порядка 1800 специалистов, 395 из них имеют учёные степени. По количеству публикаций по арктической тематике учёные Кольского научного центра уступают лишь МГУ, при этом входят в топ-25 самых цитируемых ученых мира», – сообщила министр.

Особое внимание в регионе уделяется поддержке молодых исследователей. В Мурманской области работают около 700 молодых учёных и порядка 200 аспирантов. Для них предусмотрены гранты, региональные премии, именные стипендии губернатора, а также социальные меры поддержки, включая участие в программе «Свой дом в Арктике» и компенсацию расходов на аренду жилья. За последние пять лет поддержано 48 научных проектов, победителями стали 80 молодых учёных.

Диана Кузнецова подчеркнула, что за шесть лет финансирование науки из областного бюджета увеличено в 53 раза, а с 2019 года мерами поддержки охвачено более 700 учёных.

«Активно обновляется инфраструктура научных организаций и университета, формируется современная научно-образовательная среда. Совместно с Российским научным фондом в регионе реализуется программа поддержки научных исследований по приоритетным направлениям развития Мурманской области — в 2022–2025 годах на эти цели направлено 226 млн рублей, поддержано 38 проектов. Благодаря развитию партнёрства с промышленными предприятиями и участию в конкурсных отборах в 2025 году в науку Мурманской области привлечено более 1 млрд рублей. Средства направлены на проведение научных исследований, модернизацию инфраструктуры, предоставление корпоративных стипендий и грантов, а также выполнение прикладных разработок, востребованных ключевыми отраслями экономики Арктики», – сказала глава ведомства, обратив внимание на то, что отдельным направлением работы стало формирование современной научной инфраструктуры.

По итогам встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Международном арктическом форуме поддержаны инициативы по созданию научного кластера в Апатитах и модернизации Полярно-альпийского ботанического сада-института. Подтверждено финансирование в объёме 500 млн рублей на развитие научного кластера в Апатитах, включая создание нового инжинирингового центра на базе Кольского научного центра РАН. Кроме того, по поручению Президента России в Мурманской области начата работа по созданию университетского кампуса мирового уровня.

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой принял участие обсуждении этого вопроса во время оперативного совещания правительства области, которое вёл губернатор Андрей Чибис, отметив: «Развитие научного потенциала Мурманской области – одна из приоритетных задач для региональных властей, - сказал Сергей Дубовой. - Без своих разработок и открытий, без исследований и научных достижений мы не сможем добиться технологического суверенитета, сохранить мировое лидерство в освоении Арктики. Особенно важна поддержка молодых учёных – ведь за ними будущее. В ходе встреч с молодыми исследователями нашего региона порадовали их энтузиазм, увлеченность, нацеленность на результат. Внимание, которое уделяют научной сфере региональные власти, новые интересные проекты учёных - всё вместе это даёт уверенность в том, что у заполярной науки прекрасные перспективы».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, подводя итоги, министр отметила, что в 2026 году в регионе продолжится системное развитие научной инфраструктуры, создание центров компетенций и реализация проектов в сфере космических и морских инженерных разработок, что позволит укрепить позиции Мурманской области как одного из ведущих научных центров российской Арктики.