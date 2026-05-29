В 2026 году в заполярной столице продолжается масштабное обновление четырёх образовательных учреждений — двух школ и двух детских садов

Работы проходят в рамках национальный проектов «Семья» и «Молодёжь и дети»: их цель — создать комфортные и безопасные условия для обучения и воспитания подрастающего поколения.

Один из объектов — корпус детского сада №130 на улице Крупской, 58. В ходе реорганизации учреждение объединило несколько дошкольных учреждений и теперь включает пять корпусов: на ул. Крупской, 56 и 58, ул. Шабалина, 33, ул. Героев Рыбачьего, 39 и 60. Программа позволила направить часть высвобожденных средств в том числе на ремонт образовательных учреждений.

28 мая ход работ на объекте оценили заместитель главы города Мурманска Виктория Могила, депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов и депутаты Совета депутатов города Мурманска Наталья Найденова и Алена Веко. Они осмотрели площадку и отметили положительную динамику ремонтных работ.

Как отмечает администрация города Мурманска, на объекте сейчас ведутся капитальные ремонтные работы. На кровле выполняются демонтажные работы и монтаж вентиляционных шахт и обрешётки. На фасаде демонтируют отмостку, устанавливают опалубку и монтируют подсистему с утеплителем.

Параллельно завершена закупка и поставка нового оборудования для групповых помещений, музыкального и спортивного залов, мебели.

Кроме того, инициативная группа родителей и педагогов МБДОУ №130 стала победителем отбора в рамках губернаторского проекта «На Севере — твой проект» народной программы «На Севере — жить!». Этим летом на территории учреждения обустроят спортивную площадку и стадион с новым оборудованием. Сейчас идут демонтаж и планировка участка.

Помимо МБДОУ №130, в 2026 году капитальные ремонты ведутся ещё в трёх образовательных организациях Мурманска: МБДОУ №73 (ул. Павлика Морозова, 7) — ремонт кровли, фасада, внутренних помещений и инженерных сетей; Мурманский академический лицей (ул. Аскольдовцев, 9/22) — ремонт кровли и фасада; СОШ №36 (ул. Комсомольская, 13) — ремонт внутренних помещений и инженерных сетей.

Администрация города держит ход всех работ на особом контроле: регулярно проводятся объезды, ведётся активное взаимодействие с подрядчиками и представителями учреждений. Главная задача — обеспечить высокое качество ремонта и завершить все этапы в установленные сроки.

