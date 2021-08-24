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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.21 09:15

В 2027 году доля современных кораблей в ВМФ должна достигнуть 70% - В. Путин

В военно-патриотическом парке «Патриот» на церемонии открытия Международного военно-технического форума (МВФТ) «Армия-2021» и Армейских международных игр 2021 года (АрМИ-2021) 23 августа выступил с приветственным словом Президент Российской Федерации – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин.

Он отметил, что в этом году рамках в МВТФ «Армия-2021» участвуют более 90 процентов предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса России, что на площадках форума возможность ознакомиться с новейшими техническими достижениями России в области обороны получили ведущие специалисты из почти 100 стран мира. Президент России также подчеркнул, что на форуме особое внимание будет уделено внедрению в практику технологий искусственного интеллекта.

Пожелав участникам форума плодотворной работы, а конкурсантам армейских игр успехов в состязании, Президент России Владимир Путин объявил Международный военно-технический форум «Армия-2021» и Армейские международные армейские игры 2021 года открытыми.

Дальше в рамках форума Владимир Путин в режиме видеоконференции дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих российских судостроительных предприятиях.

«Доля современных кораблей Военно-морского флота должна достигнуть 70% в 2027 году. Об этом заявил в понедельник президент Владимир Путин в режиме видеоконференции в ходе церемонии закладки боевых кораблей.

«В ближайшие годы вам предстоит серьёзная работа по реализации гособоронзаказа, по выполнению планов, обозначенных в госпрограмме «Вооружение», чтобы уже через шесть лет, в 2027 году, доля современных кораблей в ВМФ достигла 70%», — передает слова главы государства пресс-служба Кремля.

Церемония закладки прошла 23 августа на предприятиях «Севмаш» в Северодвинске, «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге и «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре. Закладные доски установлены на атомные подводные крейсеры «Князь Потёмкин» и «Дмитрий Донской», большие подводные лодки «Можайск» и «Якутск», корветы «Грозный» и «Буйный».

Форум «Армия-2021» проходит с 22 по 28 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте. В рамках мероприятий предусмотрены экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы.

В этом году параллельно с форумом – (с 22 августа по 4 сентября) состоятся VII Армейские международные игры, участие в которых примут команды из 44 стран. Совместно с Россией игры принимают одиннадцать государств, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

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