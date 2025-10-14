В 2027 году предложили провести Год Арктики

В Минвостокразвития подготовили проект указа Президента России, которым предлагается в 2027 году провести Год Арктики. Документ 13 октября был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Правительству, согласно документу, предстоит образовать организационный комитет и дирекцию по проведению Года Арктики, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Председателем организационного комитета предлагается назначить зампреда правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Кроме того, руководителям регионов рекомендуют поводить необходимые мероприятия в рамках Года Арктики. Как пишет www.pnp.ru, в случае подписания указа президентом документ вступит в силу в этот же день.