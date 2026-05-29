В 2027 году в Мурманской области создадут ИТ кластер «Профессионалитета»

В 2027 году в Мурманской области появятся ещё один образовательный кластер федерального проекта «Профессионалитет». Новое направление «Цифровой код Севера» для подготовки специалистов в сфере информационных технологий откроется на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Образовательное учреждение одержало победу в грантовом конкурсе Минпросвещения России.

Кластер будет создан при поддержке губернатора Андрея Чибиса в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и народной программы «На Севере – жить!».

Для студентов появятся современные лаборатории по программированию, искусственному интеллекту, информационной безопасности, веб-разработке, беспилотным авиационным системам и квантовым коммуникациям. Партнёрами проекта станут ведущие компании и организации ИТ-отрасли.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, Мурманская область входит в топ-5 регионов России по реализации федерального проекта «Профессионалитет». В регионе уже работают 10 кластеров, объединяющих 17 колледжей, а к 2027 году их число увеличится до 11. Также 11 колледжей Мурманской области входят в топ-10 лучших образовательных организаций страны по итогам Национального рейтинга трудоустройства и уровня заработной платы выпускников.

