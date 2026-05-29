Заполярный пловец Павел Самусенко завоевал ещё две медали на международных соревнованиях во Франции
29.05.26 15:00

В 2027 году в Мурманской области создадут ИТ кластер «Профессионалитета»

В 2027 году в Мурманской области появятся ещё один образовательный кластер федерального проекта «Профессионалитет». Новое направление «Цифровой код Севера» для подготовки специалистов в сфере информационных технологий откроется на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Образовательное учреждение одержало победу в грантовом конкурсе Минпросвещения России.

Кластер будет создан при поддержке губернатора Андрея Чибиса в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и народной программы «На Севере – жить!».

Для студентов появятся современные лаборатории по программированию, искусственному интеллекту, информационной безопасности, веб-разработке, беспилотным авиационным системам и квантовым коммуникациям. Партнёрами проекта станут ведущие компании и организации ИТ-отрасли.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, Мурманская область входит в топ-5 регионов России по реализации федерального проекта «Профессионалитет». В регионе уже работают 10 кластеров, объединяющих 17 колледжей, а к 2027 году их число увеличится до 11. Также 11 колледжей Мурманской области входят в топ-10 лучших образовательных организаций страны по итогам Национального рейтинга трудоустройства и уровня заработной платы выпускников.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568531/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
