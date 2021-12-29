В Ëнском завершено строительство автоматизированной угольной котельной

В настоящее время блочно-модульная котельная смонтирована в полном объёме, завершены строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Новый источник теплоснабжения включён в систему диспетчеризации и полностью автоматизирован.

Благодаря установке современного водогрейного жаротрубного оборудования, у ресурсников появилась возможность отрегулировать подачу тепла в соответствии с потребностями населения. Подогрев сетевой воды на новом источнике теплоснабжения будет осуществляться пластинчатыми водоводяными теплообменниками.

Строительство новой угольной котельной в Ëнском позволит сэкономить затраты на нефтепродукты и снизить избыточную мощность. Проведенные мероприятия увеличат энергоэффективность объекта, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433612/#&gid=1&pid=1