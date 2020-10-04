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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.20 08:30

В 2,5 раза увеличена пропускная способность участка трассы Р-21 «Кола» под Мурманском

Таков результат реконструкции, в ходе которой дорожники расширили проезжую часть с двух до четырёх полос движения. Теперь на участке км 1378 – км 1381 км трассы «Кола» встречные потоки транспорта разведены трёхметровой разделительной полосой, что полностью исключает лобовые столкновения. Для разведения в разные уровни транспортных потоков, следующих в Мурманск с южной стороны, а также из столицы Заполярья в аэропорт, построена двухуровневая развязка по типу «труба». В её составе – 108 метров путепровод тоннельного типа из двух арочных металлических конструкций. По долговечности такой путепровод не уступает железобетонному мосту и может прослужить не менее 50 лет.

В процессе реконструкции реализован целый комплекс буровзрывных работ. Так, было взорвано 250 тысяч кубометров скальных пород, полученный материал дорожники использовали для укрепления откосов. Покрытие на новом участке трассы выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к условиям севера.

На участке построено 10 больших и малых искусственных сооружений: девять водопропускных труб и 18-метровый мост через ручей. На протяжении всего участка установлены линии освещения, а рядом с жилой застройкой – 438 метров шумозащитных экранов.  

Наряду с улучшением пропускной способности, повысится и уровень безопасности дорожного движения – в ходе работ ликвидировано место концентрации ДТП на 1378 км.

Как сообщает пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Кола» Ирина Кукелева, построенная в 1984 году по нормам III технической категории двухполосная трасса в последнее время не справлялась с транспортным потоком, превышающим 10 тысяч автомобилей в сутки. С учётом высокой социальной и экономической значимости объект реконструкции федеральной трассы Р-21 «Кола» в Заполярье был включён в состав национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Ранее, в 2016 году, аналогичные работы проводились на подъезде к Мурманску с 0 по 14 км.

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