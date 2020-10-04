В 2,5 раза увеличена пропускная способность участка трассы Р-21 «Кола» под Мурманском

Таков результат реконструкции, в ходе которой дорожники расширили проезжую часть с двух до четырёх полос движения. Теперь на участке км 1378 – км 1381 км трассы «Кола» встречные потоки транспорта разведены трёхметровой разделительной полосой, что полностью исключает лобовые столкновения. Для разведения в разные уровни транспортных потоков, следующих в Мурманск с южной стороны, а также из столицы Заполярья в аэропорт, построена двухуровневая развязка по типу «труба». В её составе – 108 метров путепровод тоннельного типа из двух арочных металлических конструкций. По долговечности такой путепровод не уступает железобетонному мосту и может прослужить не менее 50 лет.

В процессе реконструкции реализован целый комплекс буровзрывных работ. Так, было взорвано 250 тысяч кубометров скальных пород, полученный материал дорожники использовали для укрепления откосов. Покрытие на новом участке трассы выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к условиям севера.

На участке построено 10 больших и малых искусственных сооружений: девять водопропускных труб и 18-метровый мост через ручей. На протяжении всего участка установлены линии освещения, а рядом с жилой застройкой – 438 метров шумозащитных экранов.

Наряду с улучшением пропускной способности, повысится и уровень безопасности дорожного движения – в ходе работ ликвидировано место концентрации ДТП на 1378 км .