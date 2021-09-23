В 27-й школе Мурманска обновлён школьный бассейн

Глава муниципального образования город Мурманск Михаил Белошеев 22 сентября посетил среднюю общеобразовательную школу №27, где были проведены работы по благоустройству помещения бассейна: обновлены раздевалки, душевые и система вентиляции.

Кроме того, в предыдущие годы в школе были выполнены работы по ремонту спортивного зала с заменой оконных блоков и радиаторов отопления, пола в рекреации третьего и четвёртого этажей, потолка и чаши бассейна, входной группы пристройки бассейна.

— Содержанию мурманских школ в надлежащем состоянии уделяется серьёзное внимание. Это одна из важнейших задач. На эти цели в городском бюджете предусматриваются немалые средства, — рассказал Михаил Белошеев. — Школа №27 не стала исключением. Бассейн учебного заведения приобрёл современный вид. Полагаю, что обновленный интерьер вызовет ещё больший интерес у учеников к занятиям плаванием и урокам физкультуры, в целом к здоровому образу жизни. Мы продолжим работу по созданию комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях города для юных мурманчан.

Как было отмечено во время осмотра, ремонт произведён качественно, приняты неординарные дизайнерские решения с точки зрения цветового оформления. Получилось весьма интересно и со вкусом. Но не обошлось и без замечаний. Например, светильники в самом помещении бассейна. Они остались прежними и их необходимо заменить.