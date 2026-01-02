В 28 отраслях экономики России средние зарплаты превысили 100 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России в октябре 2025 года составила 99,7 тысячи рублей, при этом в 28 отраслях экономики средние зарплаты превысили 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику Росстата.

Самые высокие доходы показали сотрудники сфер воздушного и космического транспорта и рыболовства — средние зарплаты в этих отраслях превысили 200 тысяч рублей, составив 215,4 тысячи и 205,5 тысячи рублей соответственно.

Зарплаты выше 180 тысяч рублей получали в сфере добычи металлических руд, нефти и газа, на производстве табачных изделий, в IT, финансах и страховании.

Средние зарплаты более 150 тысяч рублей были в сфере водного транспорта и у сотрудников международных органов.

В 19 отраслях экономики средние заработки превысили 100 тысяч рублей. Среди них производство нефтепродуктов, химических продуктов, лекарств, компьютеров, электроники, а также металлургия, строительство и железнодорожный транспорт.

Среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

По данным ПАО «Сбербанк», в 2025 году средняя зарплата выросла на 13,7% и по итогам третьего квартала составила 103 тысячи рублей.