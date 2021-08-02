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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.21 13:00

В 29 многоквартирных домах Ленинского округа Мурманска начинаются работы по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения

На этой неделе в 29 многоквартирных домах Ленинского округа Мурманска начинаются работы по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения. Об этом сообщил на оперативном совещании врио губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

«В советские годы система водоснабжения Ленинского округа Мурманска была построена таким образом, что фактически горячая вода поступала из системы отопления, что очень негативно сказывалось на ее качестве. В этом году был реализован пилотный проект – силами «Мурманэнергосбыта» в одном многоквартирном доме система была переведена на закрытую. Проект зарекомендовал себя с наилучшей стороны. В планах в ближайшие несколько лет провести работы во всех домах, нуждающихся в такой модернизации», – отметил Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2021 году за счёт субсидии из регионального бюджета Фонд капитального ремонта переведёт на закрытую систему водоснабжения 29 многоквартирных домов в Ленинском округе. Все работы должны быть завершены в ноябре этого года.

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