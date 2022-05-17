В 307 домах Мурманской области начаты работы по капитальному ремонту

В Мурманской области активно идёт капитальный ремонт многоквартирных домов. О ходе работ и первых результатах на оперативном совещании 16 мая рассказала Юлия Барсукова, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области.

«В 2022 году в 411 многоквартирных домах планируется провести 851 вид работ по капитальному ремонту на общую сумму больше 4,4 миллиарда рублей. Из них почти половина будет приведена в порядок за счёт субсидии из областного бюджета. На сегодняшний день работы уже завершены в 32 многоквартирных домах. На 307 жилых объектах начат капитальный ремонт», – отметила Юлия Барсукова.

В частности, активно идут работы по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения в Ленинском округе. Так, из 138 индивидуальных тепловых пунктов уже смонтированы 53. По остальным работы продолжаются.

Как отметила Юлия Барсукова, в ближайший месяц будут заключены контракты по остальным домам.

«Планы грандиозные. Я прошу вас внимательно следить в процессе за качеством работ по капитальному ремонту. Гарантийные обязательства – это хорошо, но эффект от проделанной работы в таких случаях уже будет испорчен», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.