В 34 населённых пунктах Мурманской области реализуют инициативы губернаторской программы «На Севере – твой проект»

В муниципалитетах Мурманской области в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» завершились работы по 12 инициативам из 66, которые должны быть реализованы в 2025 году.

Благодаря совместному активному участию местных жителей, бизнеса и органов власти в исполнении проектов губернаторской программы на территории муниципалитетов Мурманской области появляются новые места для проведения досуга, благоустраиваются общественные пространства, а после проведения ремонта внутридомового имущества совершенствуются и условия проживания северян, в городах и поселках региона все больше возможностей для занятий спортом, причем среди разных групп населения.

Востребованными направлениями программы по-прежнему остаются мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, обустройству детских игровых и спортивных площадок, ремонту подъездов в многоквартирных домах.

Сейчас работы завершены по 12 проектам. В Североморске-3 обустроена скейт-площадка, в Ура-Губе выполнен монтаж уличных спортивных тренажеров, в Териберке появилась топиарная фигура в виде медведя, а в Ловозере установлена игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья, также в Ловозере приобретено оборудование для реализации дополнительных общеобразовательных программ в Центре детского творчества и в школе им. В.С. Воронина. В Ковдоре заменили окна в Центре детского творчества, завершили работы по ремонту крылец в детских садах «Теремок» и «Сказка», в детском саду «Солнышко» появились новые двери. Кроме этого, в Мончегорске и Умбе завершился ремонт подъездов.

В рамках программы сейчас продолжаются работы в 34 населённых пунктах Мурманской области. Всего за шесть лет в Мурманской области по губернаторской программе «На Севере - твой проект» реализованы 382 инициативы местных жителей. Мероприятия осуществляются согласно стратегии развития региона до 2030 года «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550877/#&gid=1&pid=1