В 39-й раз в Мурманске проходят соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова и чемпионат города Мурманска по боксу

В течение трёх дней 68 спортсменов со всей области и Республики Карелия будут состязаться за звание сильнейших. Вчера перед торжественной церемонией открытия соревнований, которая состоялась во Дворце спорта (ул. Челюскинцев, 1), участники возложили цветы к памятнику Анатолию Бредову.

Как сообщает пресс-служба администрации города Мурманска, в этом году за звание сильнейших будут бороться спортсмены, имеющие подготовку не ниже второго юношеского разряда в возрастных группах 2008-2009 и 2006-2007 годов рождения, а также мужчины от 19 до 40 лет, имеющие подготовку не ниже третьего спортивного разряда.

Победителей и призеров в каждой весовой категории наградят кубками, медалями и дипломами.

Также предусмотрены награды в номинациях: «Лучший рефери»; «Лучший боксер» соревнований памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова; «Лучший боксер» чемпионата.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28771&page=1