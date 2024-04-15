В 65% российских компаний зарплата работника после прохождения испытательного срока увеличивается

Каждый четвёртый россиянин увольнялся с новой работы до завершения испытательного срока. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян с опытом работы.

Согласно российскому законодательству, работодатель не имеет права платить сотруднику меньше в период испытательного срока. Однако можно легализовать повышение заработка сотрудникам, прошедшим испытательный срок, оформив дополнительное соглашение к трудовому договору с такими законными основаниями как поручение более сложной работы, получение документов о присвоении разряда или категории, перевод сотрудника на полный рабочий день либо на другую должность.

Зарплата сотрудника после прохождения испытательного срока автоматически повышается в компаниях, указавших в локальном нормативном акте о стимулирующих выплатах, что премии полагаются сотрудникам, отработавшим не менее трёх месяцев. Так или иначе, заработок у прошедших испытательный срок увеличивается в 65% компаний. Средний размер прибавки составляет 19%.

«Испытательный срок — это не только испытание сотрудника, но и проверка работодателя. И у меня множество работодателей не проходили испытательный срок», — каждый четвертый россиянин утверждает, что увольнялся до завершения испытательного срока по своей инициативе, и лишь 7% признались, что их увольняли работодатели.

Компаний, практикующих увеличение заработка после завершения испытательного срока, стало чуть меньше, чем 1,5 года назад, впрочем, они по-прежнему в большинстве. Возможно, кадровый голод приведёт к тому, что ещё больше компаний возьмут направление на предельную честность с соискателями, ведь лукавство с зарплатой — нередкая причина того, что новый персонал покидает компанию, не доработав даже до окончания испытательного срока.

Время проведения опроса: 19 февраля — 10 апреля 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru