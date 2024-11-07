В 66-ом заседании конференции ПАСЗР, которая проходит в Вологде, принимают участие парламентарии Мурманской области

На площадке Законодательного Собрания Вологодской области под председательством Сергея Дубового 7 ноября пройдёт 66-е заседание конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. От Мурманской областной Думы в нём также примут участие председатели профильных комитетов Ирина Просоленко и Алексей Гиляров, депутат Михаил Белошеев.

В повестке более 20 вопросов, затрагивающих практически все сферы жизни граждан: здравоохранения, образования, налогового регулирования, культуры, туризма.

В этот же день на площадке Заксобрания Вологодской области состоится заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе. В центре внимания парламентариев – внесение изменений в федеральные законы в части нормативного закрепления источника финансового обеспечения расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, в дошкольных образовательных организациях, предоставления обладателям медали «За спасение погибавших» права поступления в образовательные организации высшего образования в пределах отдельной квоты. Кроме этого, законодатели Вологодской области поделятся опытом по подготовке квалифицированных кадров для экономики.

В работе комитета примут участие депутаты Мурманской областной Думы – Алексей Гиляров и Михаил Белошеев.

В этом году Парламентская Ассоциации Северо-Запада России отмечает 30 лет со дня создания. Ассоциация была образована 17 ноября 1994 года. Её членами являются законодательные органы 11 субъектов Северо-Западного федерального округа. В числе основных целей консультативно-совещательного органа – выработка согласованного подхода к проведению политических, экономических и социальных реформ, содействие в продвижении законодательных инициатив, а также укрепление межпарламентских связей.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31128/