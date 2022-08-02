В 8 многоквартирных домах, чьи инициативные собственники получили субсидию на капремонт, начались работы

В этом году правительство Мурманской области впервые предоставило инициативным собственникам – ТСЖ, ТСН, жилищным кооперативам и иным специализированным кооперативам, – возможность получить субсидию на капитальный ремонт домов, которыми они управляют. В первых 8 жилых объектах уже начались работы.

«В трёх домах Мурманска и Зверосовхоза подрядчики приступили к капитальному ремонту крыши, ещё в двух домах областного центра и Мончегорска будут заменены сети водоотведения. Также в одном доме Мончегорска приведут в порядок подвал. Также в Мурманске на одном объекте отремонтируют фасад, ещё на одном – заменят сети электроснабжения», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Ещё в 5 домах областного центра работы по капитальному ремонту начнутся в августе. Подрядчикам предстоит заменить 2 водоподогревателя, 2 лифта и 1 индивидуальный тепловой пункт. Все работы будут завершены до конца года, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/