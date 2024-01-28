В 80-летний юбилей полного освобождения Ленинграда от блокады Андрей Чибис встретился с детьми Великой Отечественной войны и молодёжью

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в День полного освобождения Ленинграда от блокады, отмечаемый в России 27 января, встретился с представителями областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» и мурманскими кадетами. Диалог состоялся в Штабе общественной поддержки Мурманской области в рамках цикла военно-патриотических мероприятий «Победа», которые стартовали по всей стране.

«Всех поздравляю с 80-летием полного снятия фашистской блокады Ленинграда. Очень важно понимать и помнить, что пережили наши люди. Сегодняшний день напоминает о том, какие сильные и мощные у нас люди. Ценой неимоверных усилий, объединившись, они смогли справиться. Важно помнить вечно о таких подвигах», – отметил Андрей Чибис.

В ходе встречи поколений дети Великой Отечественной войны поделились своими воспоминаниями о событиях тех лет.

«Несмотря на сложности, мы не сломились. Перед нами стояла очень большая задача – восстановление города, чем мы и занимались. Я за свой труд отмечена почетными знаками», – рассказала Пелагея Васильевна Старовойтова, а также поблагодарила губернатора за то, что Мурманск продолжает развиваться и благоустраиваться.

Молодые северяне в свою очередь подготовили творческие подарки. Ребята станцевали кадетский вальс, а кадеты вокального ансамбля лицей №2 г. Мурманска исполнили песню.

«Я вам, конечно же, хочу пожелать крепкого здоровья. Для всех нас вы пример. Сегодня наша страна вновь переживает не самые простые времена. Но мы в себе уверены и мы сильные, а сильные мы благодаря вам, наши предшественники. Поэтому победа обязательно будет за нами! А нашей молодёжи советую брать пример с наших старших, чтобы мы были их достойны», – обратился к участникам глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Штабе общественной поддержки прошла архивная фотовыставка к 80-летию снятия блокады Ленинграда, подготовленная центром «БиблиоДвиж» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.

Фото: https://gov-murman.ru