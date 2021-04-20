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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.21 17:00

В 88 многоквартирных домах Мурманской области идёт капитальный ремонт

В Мурманской области кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов стартовала ещё в феврале и продолжает набирать обороты. Сегодня работы по приведению жилых объектов в порядок ведутся в 88 из 236 многоквартирных домов, запланированных на 2021 год.

«Строительный сезон на Севере короткий, поэтому мы делаем всё, чтобы использовать это время максимально эффективно. Разумеется, сегодня подрядчики выполняют работы, которые не зависят от погодных условий, то есть меняют внутридомовые инженерные сети и лифты, а также капитально ремонтируют кровли и те фасады, где работы не требуют так называемых «мокрых» процессов», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, уже начат капитальный ремонт 42 крыш, 13 фасадов, 2 фундаментов и 72 домов с заменой внутридомовых инженерных сетей. В ближайшее время работы начнутся и на остальных объектах.

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