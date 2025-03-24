В 9 школах Мурманска во время весенних каникул будут работать оздоровительные лагеря

С 24 по 28 марта на базе девяти общеобразовательных учреждений областного центра будут работать оздоровительные лагеря, в которых отдохнут 1150 школьников. Ребята проведут время весело и с пользой, участвуя в различных мероприятиях.

Программа отдыха будет интересной и разнообразной. В неё входят спортивные соревнования, творческие мастер-классы, экскурсии в музеи и пожарную часть, погружение в мир виртуальной реальности с использованием специальных очков, а также посещение театра, кино и многое другое.

Сегодня, например, в школе №26 прошла встреча с кинологами, на которой ребята познакомились с особенностями их работы. Четвероногие напарники гостей продемонстрировали свои умения: они искали предметы, показывали навыки послушания и защиты.

На протяжении всех дней каникул дети активно проведут время, участвуя в играх и соревнованиях, находя новых друзей и узнавая много нового.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29617&page=1