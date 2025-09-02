В администрации города Апатиты наградили лучших работников, задействованных на уборке улично-дорожной сети

Люди, которым смело можно говорить спасибо каждый день, — работники организаций, задействованных на уборке улично-дорожной сети города. Они содержат в чистоте все территории, по которым апатитчане идут на работу, отводят детей в школы и детские сады, на которых гуляют и занимаются спортом.

Как отмечает пресс-служба администрации города Апатиты, в апреле 2025 года представители ООО «ПрофБытСервис» под руководством Сергея Коровина, а также сотрудники Управления городского хозяйства приняли участие и в жизни региона — помогли подготовить столицу русской Арктики город Мурманск к проведению VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», где показали себя профессионалами коммунального хозяйства.

1 сентября они получили заслуженные награды – Благодарственные письма губернатора Мурманской области и главы города Апатиты.

