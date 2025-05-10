Мурманская область. Арктика (16+)10.05.25 17:00
В администрации города Мурманска состоится день приёма предпринимателей инвестиционным уполномоченным
Комитет по экономическому развитию и туризму администрации города Мурманска информирует о том, что 16 мая в 11.00 инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска совместно с комитетом имущественных отношений города Мурманска планируется к проведению рабочая встреча с предпринимателями города Мурманска в целях разъяснения условий предоставления льгот и мер поддержки по арендной плате за землю (индивидуальный понижающий коэффициент) для отдельных категорий арендаторов (коммерческих организаций).
Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская,10, комитет имущественных отношений города Мурманска.
Заявки на участие принимаются до 17.00 14 мая по электронной почте: ekonomika@citymurmansk. ru и по телефону 45-94-75.
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