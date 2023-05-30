В администрации города Мурманска состоялось торжественное вручение ордена Мужества лейтенанту, командиру роты разведки Евгению Новикову

Евгений Новиков вывел с передовой позиции и спас жизни более 100 человек. Находясь в зоне проведения специальной военной операции получил ранение, после чего проходил лечение в главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве.

Вчера первый заместитель главы администрации города Мурманска Валентина Доцник поздравила военнослужащего с заслуженной наградой и пожелала ему здоровья и скорейшего восстановления после ранения.

- Большая честь присутствовать при вручении такой высокой награды. Ваши мужество, верность присяге и героизм вызывают искреннее уважение, - сказала Валентина Доцник. - От лица мурманчан хочу поблагодарить Вас за то, что доблестно защищаете Отечество.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25079&page=1