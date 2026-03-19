В администрации Мончегорска прошло первое в этом году заседание муниципального координационного Совета по взаимодействию с региональным отделением «Движения Первых»

Участие в заседании приняла первый заместитель главы города Мончегорска Ольга Минина.

Основными темами обсуждения стали предстоящие мероприятия и подготовка муниципального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Это обновленная версия всем знакомой традиционной игры, направленная на воспитание молодёжи, развитие физических и интеллектуальных способностей, укрепление чувства гражданского долга и патриотизма среди молодого поколения.

Участники подробно рассмотрели предварительный план мероприятия, предусматривающий различные задания для трёх возрастных групп участников.

Кроме того, участники заседания обсудили планы по развитию семейного сообщества «Родные-Любимые» объединившее семьи, стремящиеся к укреплению семейных ценностей и активному участию в жизни общества.

Как сообщает администрация муниципалитета, следующие заседания совета будут посвящены детализации планов и практической реализации намеченных мероприятий «Движения Первых» на II квартал 2026 год.

