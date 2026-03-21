В администрации Мончегорска состоялось первое в этом году заседание членов Совета по развитию предпринимательства

Главной целью таких встреч остаётся организация практического взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства, обсуждение актуальных проблем и возможных путей их решения, разработка предложений по основным направлениям экономического развития Мончегорска, улучшения инвестиционного климата и реализации политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.

Во время совещания рассматривались различные вопросы. Одним из них стал вопрос о внесении изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждённый постановлением администрации города Мончегорска.

Кроме того, на заседании обсудили эффективные меры государственной поддержки бизнеса на арктических территориях России, в частности в Мончегорске, какие меры существуют и доступны для предпринимателей города. Обсудили долгосрочные комплексные планы развития существующего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Мончегорске как опорном городе Арктической зоны России.

Также одним из вопросов повестки стало внесение изменений в состав Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата.

