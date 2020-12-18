В администрации Североморска быстро разобрали 23 снегирей с «Ёлки желаний»

В канун Нового года Совет депутатов ЗАТО г. Североморск выступил инициатором благотворительной акции «Ёлка желаний». Суть этой акции – выполнить новогодние желания детей, которые нуждаются в особом внимании и поддержке.

Эту акцию поддержали не только глава ЗАТО г. Североморск, его заместители, сотрудники Управления и отделов администрации, аппарата Совета депутатов. Как мы уже сообщали, утром 17 декабря в ней приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков,

Возле «Елки желаний» вместе с Дедом Морозом, председателем Совета депутатов Евгенийм Алексеевым, первым заместителем главы ЗАТО г. Североморск Андреем Федуловым собрались депутаты представительного органа власти, представители управлений и отделов администрации флотской столицы. Они сняли с ёлки 23 снегирей с номерами, в соответствии с которыми Дед Мороз вручил им письма с пожеланиями детишек. Просьбы к Деду Морозу были разными: велосипеды и самокаты, радиоуправляемые игры и умные часы, коньки, ролики и ватрушки, а Елисей, кроме игры Лего попросил у Дедушки Мороза здоровья маме.

Евгений Алексеев отметил, что депутаты каждый год поздравляли детей с особенностями развития на ёлке в ДК «Строитель». В этом году в связи с пандемией короновируса решили изменить формат акции.

Евгения Гордеева подчеркнула, что акция «Ёлка желаний» аналогов в Мурманской области не имеет. Она нашла поддержку и депутатов, и администрации ЗАТО г. Североморск.