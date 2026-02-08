На «Лыжню России» можно зарегистрироваться уже сейчасЯркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»
В администрации Североморска обсудили вопрос дальнейшего обновления и сохранения Рябиновой аллеи

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков и директор Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина Евгений Боровичев 6 февраля обсудили итоги первого этапа научно-исследовательской работы по инвентаризации и оценке состояния зелёных насаждений по ул. Сафонова флотской столицы.

- Рябиновая аллея - изюминка нашей центральной улицы. Она придаёт ей особенный колорит: дарит тень в летний зной и радует глаз осенью. Однако время берёт своё: к сожалению, некоторые деревья уже начали ломаться, накреняться и даже падать. Знаю, что многие жители флотской столицы к зелёным насаждениям относятся с особым трепетом, чтобы бережно и профессионально решить вопрос их дальнейшего обновления и сохранения, было принято решение привлечь к работе специалистов обособленного подразделения, - отметил глава муниципалитета.

По результатам визуального осмотра и инструментальных исследований выявлено 19 сухих и 42 аварийно-опасных дерева, которые, к сожалению, необходимо удалить. По мнению специалистов, вырубку лучше проводить уже сейчас – пока деревья «спят» и нет движения сока. Это позволит минимизировать риски распространение болезней и вредителей на соседние здоровые деревья.

Сейчас специалисты готовят конкретные рекомендации по компенсирующей высадке. При этом использовать крупномерные растения в наших климатических условиях не рекомендуется. Как показывает опыт, приживается не более трёх из десяти таких деревьев. Поэтому стоит отдавать предпочтение саженцам с максимальной высотой.

- Кроме того, рядом с деревьями, которые уже близки к предельному возрасту (многоствольная рябина в условиях Севера, по оценке специалистов, теряет свою декоративность к 70 годам), высадим деревья-дублеры, чтобы в дальнейшем обновление насаждений на главной пешеходной нашей улицы происходило постепенно, - подчеркнул Владимир Евменьков.

После схода снега специалисты продолжат свою работу. Её итогом станут рекомендации по дальнейшему озеленению и уходу за деревьями в Североморске. Кроме того, глава ЗАТО г. Североморск отдельно попросил проработать наполнение сквера, где открыт памятник участникам специальной военной операции.

Ознакомиться с подробным отчётом специалистов обособленного подразделения Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина по результатам первого этапа можно по ссылке: https://admin.citysever.ru/podrazdeleniya/?itemid=42#sbody

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19299-v-administracii-municipaliteta-obsudili-vopros-dalneyshego-obnovleniya-i-sohraneniya/

 

