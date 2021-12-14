В администрации ЗАТО г. Североморск стартовала акция «Ёлка желаний»

Каждый из участников акции 13 декабря снял с ёлочки снегирька с номером письма, в котором находилось обращение ребёнка к Деду Морозу с конкретной просьбой о подарке. Они зачитывали имена детишек и их конкретную просьбу, которую предстоит выполнить до 24 декабря.

Всего к Деду Морозу обратились 44 маленьких североморца в возрасте от 4-х до 7 лет из многодетных и социально нуждающихся семей.

Просьбы, в основном, сводились к игрушкам. Была и интересная просьба - подарить игрушечный набор строительных инструментов со столом.

Помощниками Деда Мороза, а это все те, кто откликнулся на просьбы детей, стали не только глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов и его первый заместитель Андрей Федулов, заместитель Анна Клапоцкая, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев вместе с заместителем Евгенией Гордеевой, депутаты, работники Управлений, отделов и аппаратов администрации и Совета депутатов.

К акции присоединились член Совета Федерации Татьяна Сахарова, вице-губернатор Владимир Евменьков, заместитель командующего Северного флота контр-адмирал Игорь Курочкин, сотрудники Центра психологической работы Северного флота, министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, депутаты Мурманской областной Думы Михаил Ильиных и Юрий Шадрин,

24 декабря все добровольные помощники Деда Мороза передадут ему закупленные на личные средства подарки, которые будут вручены детям в ДК «Строитель».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11731-elka-zhelaniy-1/#news-gal-18