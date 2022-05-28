В адрес губернатора и жителей региона поступают официальные поздравления с Днём Мурманской области

В адрес губернатора Андрея Чибиса и всех жителей региона в его лице поступают официальные поздравления с Днём Мурманской области.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в тексте поздравления отметила, что Мурманская область всегда была настоящей сокровищницей России.

«Это не только край нетронутой природы и завораживающих красот, богатый традициями и уникальными историческими памятниками, но и один из стратегических регионов нашей страны. Однако наивысшей ценностью Мурманской области всегда были и остаются её жители, бережно сохраняющие традиции и историю коренных народов этих земель. Нет сомнений в том, что регион продолжает развиваться в первую очередь благодаря истинной любви и преданности жителей родному краю, благополучие которого крайне важно для укрепления и развития мощного потенциала России», – говорится в высшей правительственной телеграмме.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всем жителям региона Татьяна Голикова пожелала благополучия, процветания и воплощения в жизнь самых амбициозных планов по дальнейшему развитию области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/