В аэропорту «Хибины» памятные подарки получили все пассажиры, прилетевшие первым рейсом из Калининграда

Благодаря инициативе губернатора Андрея Чибиса и поддержке правительства Мурманской области прямой рейс по указанному маршруту включён в перечень субсидируемых маршрутов на 2025 год, утверждённый Росавиацией.

Согласно международной традиции, воздушное судно, впервые прибывшее в воздушную гавань, встретили водным салютом в виде арки, выполненной брандспойтами пожарных машин. На борту всем пассажирам вручались небольшие памятные подарки и лотерейные билеты.

«Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом принят стратегический план «На Севере – жить», который охватывает все сферы жизни и экономики Заполярья. В том числе он включает в себя мероприятия по развитию межрегиональных воздушных перевозок. Сегодняшнее событие – это результат совместной работы правительства Мурманской области, Росавиации и правительства Калининградской области. Оно, я уверена, сделает сообщение между нашими регионами доступнее, а значит и придаст новый стимул развитию внутреннего туризма. Добро пожаловать в наш гостеприимный северный регион!», – поприветствовала гостей заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

«Мы искренне рады открытию нового рейса за Полярный круг. Уверен, что жители Калининградской области полюбят удивительно красивую Арктику, воспользовавшись возможностью комфортного прямого перелёта, а поклонники горнолыжного спорта оценят курорт «Большой Вудъявр» с самым продолжительным горнолыжным сезоном в России – с ноября по май», – отметил генеральный директор авиакомпании «Россия» Ян Бург.

Мероприятие не прошло стороной и для пассажиров, ожидающих рейс из Апатитов в Калининград. Пассажир, прошедший регистрацию первым, получил подарки от авиакомпании «Аэрофлот» и билет на посещение бизнес-зала от воздушной гавани. Памятные подарки от «ФосАгро» и правительства Мурманской области получили все пассажиры, прилетевшие из Калининграда.

Регулярные рейсы крупнейшего российского авиаперевозчика по маршруту Калининград – Апатиты – Калининград будут осуществляться на комфортабельном самолёте Airbus A319 дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 55 минут. Вылет из Калининграда в 12.55, прилёт в Хибины в 16.50, вылет из Хибин в 17.50, прилёт в Калининград в 19.50.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/