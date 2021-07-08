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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.21 11:00

В аэропорту «Мурманск» будет построен новый современный терминал

В рамках торжественной встречи рейса авиакомпании «Победа» с новой ливреей воздушного судна «Мурманск – столица Арктики» вчера состоялось подписание соглашения о намерениях строительства нового терминала международного аэропорта Мурманск между региональным правительством и ООО «Новапорт Холдинг». Подписи под документами поставили губернатор Андрей Чибис и генеральный директор компании Сергей Рудаков.

«Строительство нового, красивого, комфортного и удобного терминала с рукавами – долгожданное для нас событие. Сегодня мы договорились с «Новапорт Холдинг» о том, что он будет построен в 2023 году. И это не просто соглашение о намерениях, а уже сейчас есть дорожная карта проекта и чёткий план. Коллеги уже подготовили проектную документацию. Не сомневаемся, что работы будут выполнены в установленный срок. Мы делаем всё необходимое, чтобы содействовать прохождению проектом специальной экологической экспертизы. Будем помогать и делать всё, чтобы увеличивать пассажиропоток и открывать новые рейсы», – прокомментировал событие Андрей Чибис.

В рамках соглашения стороны признают взаимный интерес возможного участия при реализации инвестиционного проекта «Проектирование и строительство аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта Мурманск» на территории Мурманской области с предварительными технико-экономическими параметрами.

«Терминал будет построен с использованием самых современных технологий. Он будет с двумя рукавами, единой регистрацией и досмотром, зонами отдыха перед вылетом. Это очень важно, в первую очередь, для комфорта людей, – рассказал глава «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков. – Стоит также отметить, что аэродром даже важнее, чем сам вокзал. Можно построить терминал, пристроить к нему рукава, а если нет рядом перрона, то придётся пассажиров возить на автобусе. И если полоса будет плохой, то не прилетит соответствующее воздушное судно. Поэтому в первой очереди также стоит реконструкция аэродрома, которая находится в той же экспертизе, что и терминал».

Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий (ВВЛ) обусловлено необходимостью повышения пропускной способности, оптимизации зон обслуживания пассажиров и технологических потоков багажа, а также требованиями авиаперевозчиков.

На первом этапе предлагается выполнить проектирование и строительство терминала ВВЛ с учётом возможностей его будущего развития. Планируется, что это будет отдельно стоящее здание с западной стороны существующего аэровокзала, которое должно быть увязано с расширением перрона в рамках реконструкции аэропортового комплекса города Мурманска. Общий объём инвестиций составляет более 2,3 млрд рублей.

С учётом нормативных требований потребуется проектирование терминала пропускной способностью 400 пассажиров в час и свыше 1 млн – в год. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках проекта за счёт дополнительной оптимизации и наличия вспомогательных функциональных помещений в старом терминале ВВЛ предполагается достичь технической возможности увеличивать пики показателей до 600 пассажиров в час.

На совещании с руководством ООО «Новапорт Холдинг» Андрей Чибис дополнительно обсудил вопросы развития маршрутной сети аэропорта Мурманск и субсидирования новых направлений. По результатам первого полугодия 2021 года пассажиропоток главной воздушной гавани Заполярья составил более 617 тысяч человек. По сравнению с 2019 годом прирост составил 27,8%. Также на 20,3% увеличилось количество самолётовылетов – 2982.

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