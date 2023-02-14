В аэропорту Мурманск открылась обновлённая историко-просветительская кинофотоэкспозиция «Кольский Север в царствование императора Николая II»

Выставка организована как продолжение существующей, размещенной в залах аэропорта, дополнена более подробными сведениями из жизни царской семьи, истории становления Кольского полуострова, его освоения.

«В 2019 году международному аэропорту Мурманск, в соответствии с Указом Президента РФ было официально присуждено имя Николая II - последнего российского императора. В 2020 году мы открыли фотовыставку, посвященную семье Николая II, и истории Кольского края в период его царствования, - рассказал генеральный директор АО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец. - После этого началась работа над созданием интерактивной экспозиции с применением не только фото-, но и киноматериалов. Эта работа проводилась в тесном сотрудничестве с Мурманской епархией Русской православной церкви. Кинофотоэкспозиция подготовлена на основе материалов государственного архива кинофотодокументов и других источников, является уникальным собранием исторических фактов».

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан отметил, что открытие обновленной экспозиции – это одно из тех событий, в которых сейчас очень нуждаются люди.

«Мы должны вернуться к своим истокам, мы должны почувствовать, для чего мы живём, зачем нам завещали эту страну, великую мировую державу, зачем происходило всё, что было до нас, и в какой мере мы достойны этой истории, в том числе достойны и таких замечательных людей, которым посвящена экспозиция, и которые являют нам образец служения, семейной жизни, высокой нравственности», - сказал он.

«Сохранение исторического наследия - наш долг перед будущими поколениями, - отметил спикер регионального парламента Сергей Дубовой. - История нашего края содержит много интересных, но всё ещё слабоизученных фактов. Поэтому для всех нас крайне важны объективные и полные знания о прошлом, со всеми его, порой сложными и даже противоречивыми, периодами».

«Думаю, что не только северянам, но и гостям нашей области будет интересно ознакомится с материалами выставки, посмотреть на то, как выглядел в те годы наш северный край, почувствовать дух того времени, понять, чем тогда жили люди, что их волновало, печалило или радовало», - добавил депутат.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27064/